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В центре Улан-Удэ перекрыли спуск с набережной к Селенге

В центре Улан-Удэ перекрыли спуск с набережной к Селенге
Общество,  Фото:Аноним 03

Ранее ограничили доступ к Уде

О том, что все спуски к воде на правом берегу реки Селенга закрыли, улан-удэнцы написали в социальных сетях: «У бетонной дамбы и всех лестниц ангарские гастарбайтеры (подрядчик был от соседей, но работали на него два года товарищи из Средней Азии) насыпали кучи камней - типа они защищают бетон от паводковой воды.  В общем, к воде теперь на правом берегу Уды и Селенги не спуститься. Только в одном месте. Или перемахнуть через бетонный забор. На Селенге его не меняли - оставили старые советские плиты».

В паблике Аноним 03 при этом сообщили:

«Все подходы к Уде и Селенге в центре Улан-Удэ с дамбы (набережной) перекрыли бетонными блоками. Спуститься к воде можно только напротив Одигитриевского собора - где мостик на остров».

«Камней навалили - прямо как на море или океане от волн в 10 баллов», «Автор ты какого роста? Я через этот блок просто перешагну», «Хах, кого остановят бетонные плиты? Кому надо, тот перелезет», «А что вам там делать?», «Это для желающих утопиться?»  - пишут в комментариях.

Как сообщал «Байкал-Daily» в декабре 2023 года, сначала вдоль улицы Набережной перекрыли спуски к Уде. Об этом тоже писали в паблике Аноним 03.

«К Селенге спуститься пока можно. Лестницы не перекрыты», - говорилось в посте.

Теперь же в центре Улан-Удэ от стадиона БГУ до торгового центра «Пионер» закрыты все спуски и к главному притоку Байкала.

Как сообщал «Байкал-Daily», дамбу (именно так называется это гидротехническое сооружение) в Улан-Удэ отремонтировали в 2022-2023 гг. от Удинского моста до ТЦ «Пионер». Стоимость реконструкции составила 275 млн рублей.

Спуски, лестницы к воде облагородили ещё в 2011 году к празднованию 350-летия вхождения Бурятии в состав России.

В рамках мастер-плана развития Улан-Удэ до 2028 года на этом участке должны появиться настоящая набережная и студенческий кампус. Уже началось строительство здания театра «Байкал» на берегу Селенги у Центрального стадиона РБ и Национального музея на острове в устье Уды. Правительство Бурятии ещё 4 декабря опубликовало видео о застройке старого центра столицы республики.

Уда Селенга Улан-Удэ дамба набережная

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