Жильё построят в восьми районах
В Бурятии объявили торги на строительство домов для врачей и учителей. Заявки на участие принимаются до 14 марта, сообщили в управлении капстроительства республики.
О том, что в 2024 году начнут строить дома для учителей и врачей, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в феврале. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей.
Такие дома появятся в восьми районах – в сёлах Новая Брянь, Сосново-Озёрское, Кижинга, Хоринск, Кырен, Кяхта, Кабанск и Петропавловка. Завершить строительство планируют до конца текущего года.
- Дома будут двухэтажными, в каждом из которых будет восемь квартир двух типов: площадью от 33 и от 42 квадратных метров. Контракты на строительство планируется заключить до конца марта, и уже в апреле начнутся работы, - отметил начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов.
При выборе материалов для строительства подрядчикам рекомендуется отдавать предпочтение продукции, произведённой в Бурятии.
В Бурятии объявили торги на строительство домов для врачей и учителей
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