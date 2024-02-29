В Бурятии будут строить многоэтажки для учителей и врачей

Их возведут в восьми районах республики



В Бурятии уже в 2024 году начнётся строительство многоквартирных домов для учителей и врачей. Об этом накануне сообщил глава республики Алексей Цыденов. Такие МКД появятся в восьми районах – Джидинском, Кабанском, Кяхтинском, Тункинском, Хоринском, Кижингинском, Еравнинском и Заиграевском.



- Я уже анонсировал это решение и сейчас оно обрело конкретные параметры, – заявил Алексей Цыденов в своём telegram-канале. – В любой сфере важны квалифицированные работники, уверенные в завтрашнем дне и защищённые социально. Именно для того, чтобы в районах Бурятии таких кадров было как можно больше, мы разрабатываем различные меры поддержки специалистов.



Всего на возведение многоквартирных домов для учителей и врачей выделили более 305 миллионов рублей. Эти деньги направили из федерального и республиканского бюджетов

