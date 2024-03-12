Любитель пьяной езды из Читы лишился Audi Q5





50-летний житель Читы лишился автомобиля Audi Q5 за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.В ноябре 2023 года в селе Угдан Читинского района мужчина распивал спиртное в кафе. После чего сел за руль Audi Q5 и поехал домой. Однако на трассе Чита – Хабаровск его остановили полицейские.Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Так что на этот раз на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).Читинский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года. Кроме того, суд конфисковал в пользу государства автомобиль Audi среднерыночной стоимостью более 3 млн рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.