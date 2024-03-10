В Бурятии начался страшный ажиотаж вокруг детского гражданства

Жители Бурятии, в частности – Тарбагатайского района – интересуются, что за ажиотаж поднялся вокруг детского гражданства. На днях одна из наших землячек забирала загранпаспорт и заметила, что в соседний кабинет выстроилась целая очередь для того, чтобы поставить штамп в свидетельствах о рождении несовершеннолетних.
В группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» уточнили, нужно ли делать это, если дети родились в России и свидетельство – российского образца. Как выяснилось – да. В отделении по вопросам миграции отдела МВД РФ по Тарбагатайскому району отметили: это новое требование федерального закона № 138 («О гражданстве Российской Федерации»).
Массовый наплыв родителей в отделы миграции наблюдается и в остальных районах республики, а также других российских регионах. В конце февраля улан-удэнцы жаловались на новшество в соцсетях, назвав его «дурдомом».
- Почему надо заставлять людей стоять многочасовые очереди? Провела в очереди пять часов и не прошла. Пять часов, чтобы подать документы! В кабинете работает один человек и он же выдаёт паспорта. Бланки заявлений с ошибками, образцов заполнения нет. Что это вообще? Кто-то это отвечает? – негодовала одна из жительниц бурятской столицы.
Подробности изменений в законодательстве рассказала ранее уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина. С 1 марта в силу вступило новое правило при вывозе детей за рубеж. Несовершеннолетних перестанут пускать через границу с Абхазией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если в нём нет отметки о российском гражданстве.
- При выезде туда пропуск лиц в возрасте до 14 лет будет осуществляться при наличии свидетельства о рождении с отметкой (печатью) на обратной стороне, подтверждающей наличие гражданства РФ, паспорта родителя с внесёнными в него сведениями о детях, заверенными подписью и печатью, или загранпаспорта, – пояснила детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».
При отсутствии этих документов в выезде из страны откажут.
- Все три одновременно не нужны. Для подтверждения гражданства достаточно одного из них, – добавила Ганькина.
Штамп потребуется и для того, чтобы получить первый паспорт гражданина РФ в 14 лет или «загранку». Графа «Гражданство» в свидетельствах о рождении отсутствует. Их выдают всем детям, появившимся на свет на территории страны, независимо от гражданской принадлежности.