В Бурятии начался страшный ажиотаж вокруг детского гражданства





Штамп потребуется и для того, чтобы получить первый паспорт гражданина РФ в 14 лет или «загранку». Графа «Гражданство» в свидетельствах о рождении отсутствует. Их выдают всем детям, появившимся на свет на территории страны, независимо от гражданской принадлежности.