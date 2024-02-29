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Детей из Бурятии могут не выпустить за границу

Детей из Бурятии могут не выпустить за границу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выезд из России в некоторые страны для несовершеннолетних усложнили

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о новом правиле при вывозе детей за рубеж, которое вступит в силу с 1 марта. Несовершеннолетних перестанут пускать через границу с Абхазией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если в нём нет отметки о российском гражданстве.

- При выезде туда пропуск лиц в возрасте до 14 лет будет осуществляться при наличии свидетельства о рождении с отметкой (печатью) на обратной стороне, подтверждающей наличие гражданства РФ, паспорта родителя с внесёнными в него сведениями о детях, заверенными подписью и печатью или загранпаспорта, – пояснила детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

Если этих документов нет, в выезде из страны откажут.

- Все три документа одновременно не нужны. Для подтверждения гражданства достаточно одного из них, – добавила Ганькина.

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