В Улан-Удэ прошёл зрелищный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих состязаний
В субботу, 9 марта, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошёл фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств (возрастное ограничение – 6+). Мероприятие в этом году посвятили героям специальной военной операции.
Титулованные спортсмены из Китая, Монголии, Беларуси, Южной Кореи и России провели поединки по правилам ММА, армейского рукопашного боя, кикбоксинга, сумо, тхэквондо МФТ, вольной борьбы, универсального боя, тхэквондо ИТФ, бурятской национальной борьбы «бухэ барилдаан», муай-тай и боевого самбо.
Кроме того, 18 спортивных федераций поприветствовали зрителей в стиле своего единоборства, а спортсмены 8 из них продемонстрировали мастерство в боевых искусствах.
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