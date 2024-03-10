В Улан-Удэ прошёл зрелищный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств



В субботу, 9 марта, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошёл фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств (возрастное ограничение – 6+). Мероприятие в этом году посвятили героям специальной военной операции.



Титулованные спортсмены из Китая, Монголии, Беларуси, Южной Кореи и России провели поединки по правилам ММА, армейского рукопашного боя, кикбоксинга, сумо, тхэквондо МФТ, вольной борьбы, универсального боя, тхэквондо ИТФ, бурятской национальной борьбы «бухэ барилдаан», муай-тай и боевого самбо.



Кроме того, 18 спортивных федераций поприветствовали зрителей в стиле своего единоборства, а спортсмены 8 из них продемонстрировали мастерство в боевых искусствах.