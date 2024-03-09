В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания

Чествование тренеров прошло на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств



Двум бурятским тренерам присвоили почётные звания. Награждение состоялось на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств, который проходил сегодня, 9 марта, в ФСК.



Приказом министерства спорта России почётное звание «Заслуженный тренер России» присвоено старшему тренеру по дзюдо, основателю спортивной школы олимпийского резерва «Иппон» - подготовившему порядка 40 мастеров спорта России и таких именитых спортсменов Бурятии, как мастер спорта международного класса, чемпионка России Анна Щербакова, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира по боевому самбо и джиу-джитсу Алексей Иванов - Александру Ивановичу Леликову.



Почётное звание «Заслуженный тренер Республики Бурятия» присваивается тренеру по муай-тай Владимиру Александровичу Ломакину. Владимир Александрович - личный тренер мастера спорта России Екатерины Карнаковой, которая сегодня принимала участие в поединках фестиваля. Также Владимир Александрович - участник специально военной операции.



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