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В Бурятии за многодетными закрепили бессрочный статус

В Бурятии за многодетными закрепили бессрочный статус
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка

На сессии Народного Хурала в конце февраля депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за семьями, воспитывающими троих и более детей. Теперь он присваивается навсегда.

Республиканский закон вскоре привели в соответствие с федеральным.

- Если раньше старший ребёнок достигал 18-ти лет (или 23-х для студентов-очников – прим.), считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова, выступившая докладчиком по вопросу. –  Норма унифицирована на всей территории России.

А на днях закон об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ уже вступил в силу. Многодетными отныне считаются ячейки общества с тремя и более ребятишками, включая усыновлённых и удочерённых. Все они получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. На изготовление документов потребуется полтора миллиона рублей – по 50 рублей на бланк для 30 000 семей.

Кстати, многие родители задаются вопросом – вернут ли статус семьям, если старшему ребёнку уже исполнилось 18. К примеру, сын одной из жительниц Курумканского района стал совершеннолетним в октябре.

Ситуацию ранее разъяснили в Минсоцзащиты РБ. Там дали понять, что такое возможно.

- Правительство республики ведёт работу по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие с указом президента РФ. На это необходимо время, – приводили ответ ведомства в группе «Курумкан-инфо.24/7».

Многодетным положены льготные авиабилеты и путёвки в санатории, скидки на оплату коммуналки, освобождение от транспортного налога и бесплатные лекарства (для ребятишек до 6 лет) по рецепту врача.
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