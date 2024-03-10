В Бурятии за многодетными закрепили бессрочный статус

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка



На сессии Народного Хурала в конце февраля депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за семьями, воспитывающими троих и более детей. Теперь он присваивается навсегда.



Республиканский закон вскоре привели в соответствие с федеральным.



- Если раньше старший ребёнок достигал 18-ти лет (или 23-х для студентов-очников – прим.), считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова, выступившая докладчиком по вопросу. – Норма унифицирована на всей территории России.



А на днях закон об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ уже вступил в силу. Многодетными отныне считаются ячейки общества с тремя и более ребятишками, включая усыновлённых и удочерённых. Все они получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России. На изготовление документов потребуется полтора миллиона рублей – по 50 рублей на бланк для 30 000 семей.



Кстати, многие родители задаются вопросом – вернут ли статус семьям, если старшему ребёнку уже исполнилось 18. К примеру, сын одной из жительниц Курумканского района стал совершеннолетним в октябре.



Ситуацию ранее разъяснили в Минсоцзащиты РБ. Там дали понять, что такое возможно.



- Правительство республики ведёт работу по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие с указом президента РФ. На это необходимо время, – приводили ответ ведомства в группе «Курумкан-инфо.24/7».



Многодетным положены льготные авиабилеты и путёвки в санатории, скидки на оплату коммуналки, освобождение от транспортного налога и бесплатные лекарства (для ребятишек до 6 лет) по рецепту врача.

