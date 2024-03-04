В Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров

Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 26 февраля по 3 марта включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 11 повреждений на сетях и 8 из них – без отключения ХВС.
Кроме того, специалисты устранили 41 засор. Неделей ранее было 48. В Улан-Удэ промыли 14 участков канализационных сетей протяжённостью 1119 метров, отремонтировали 21 водоколонку и отогрели 123.
На днях жителей бурятской столицы в очередной раз призвали не смывать в унитазы что попало, а доносить мусор до ведра. Многие по-прежнему путают с ним канализацию и потому сотрудникам МУП приходится устранять засоры каждую неделю. Как сообщили в официальном telegram-канале предприятия, они случаются из-за попадания в трубы посторонних и зачастую – удивительных предметов
.
В Красноярске завершились игры студенческой волейбольной лиги России
Он побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ и Чите
В столице республики соревновались костоломы России и Монголии
Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации
Самым крупным из них оказался мальчик, появившийся на свет 23 февраля
Принимают желающих в возрасте от 18 до 50 лет
«Время действовать!» - отмечают молодые люди
К жителям республики обратились Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев
Они появятся уже в этом году
В цветах «завелись» западные вредители
После этого к мужчине нагрянули с проверкой
Результаты станут известны сегодня вечером
В ходе преследования «диверсанты» оказали сопротивление и укрылись в нежилом здании
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем это нужно
Андрей Михеев ушёл в отпуск с последующим увольнением