Горожане умудряются смывать в канализацию игрушки, одеяла и телогрейки
Жителей бурятской столицы в очередной раз призвали не смывать в унитазы что попало, а доносить мусор до ведра. Многие по-прежнему путают с ним канализацию и потому сотрудникам МУП «Водоканал» приходится каждую неделю устранять засоры. Только за последнюю ликвидировали 48.
Как сообщили в официальном telegram-канале предприятия, засоры случаются из-за попадания в трубы посторонних и зачастую – удивительных предметов.
- Бывало, работу трубопроводов нарушали смытые в унитазы сломанные игрушки, куски одеял и телогреек и строительный мусор. А однажды крупный засор и вовсе произошёл из-за брошенной в канализацию бараньей шкуры, – напомнили в МУП. – Неоднократно бытовые отходы полностью парализовывали работу канализационно-насосных станций, выводя из строя дорогостоящее оборудование.
Диаметр домашних сантехнических каналов – примерно 10 сантиметров в самом широком месте. А значит, даже небольшие и, на первый взгляд, безвредные предметы могут вызвать серьёзные проблемы. В «Водоканале» посоветовали складывать в ведро любой мусор – даже самый мелкий.
Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы удивительные предметы
Общество, Фото:
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