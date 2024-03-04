Гвардии капитана из Бурятии наградили орденом Мужества

Офицер получил осколочное ранение, но не покинул поле боя



Военнослужащего из Бурятии, гвардии капитана Андрея Буртаева наградили орденом Мужества.



- В зоне специальной военной операции на Южно-Донецком направлении штурмовой взвод под командованием гвардии капитана Андрея Буртаева в ходе отражения атаки превосходящих сил противника уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ и два БМП. Офицер получил осколочное ранение, но не покинул поле боя. Грамотно организовал оборону и личным примером вдохновил подчинённый личный состав на успешное выполнение боевой задачи. Занимаемый рубеж был удержан, а противник отброшен, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Андрея Буртаева наградили орденом Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

