Офицер получил осколочное ранение, но не покинул поле боя
Военнослужащего из Бурятии, гвардии капитана Андрея Буртаева наградили орденом Мужества.
- В зоне специальной военной операции на Южно-Донецком направлении штурмовой взвод под командованием гвардии капитана Андрея Буртаева в ходе отражения атаки превосходящих сил противника уничтожил до 10 военнослужащих ВСУ и два БМП. Офицер получил осколочное ранение, но не покинул поле боя. Грамотно организовал оборону и личным примером вдохновил подчинённый личный состав на успешное выполнение боевой задачи. Занимаемый рубеж был удержан, а противник отброшен, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Андрея Буртаева наградили орденом Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.
Гвардии капитана из Бурятии наградили орденом Мужества
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