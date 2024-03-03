Жители Бурятии «наследили» в городе будущего



- В великолепном городе Сингапур, в волшебном, сказочном городе будущего, в садах, где растут великолепные кактусы разных сортов, есть целая аллея. И мы замечаем здесь листик с надписью «Бурятия 03», – отметил Юрий. – Наши земляки постарались – оставили свой след в истории «кактусового леса» прямо в центре этого сказочного места.



Ранее во время прогулки по городу режиссёр



- Очень нравится мне этот город, город-государство. У улиц очень интересное название, – заявил он в видео, опубликованном на своей странице во «ВКонтакте». – Наблюдаю это каждый раз. Сейчас я живу в Улан-Удэ на Батарейке. А до этого мои мама и дядя – её родной брат – тоже жили там, когда учились в школе в 40-50-х. И здесь, в Сингапуре, я обнаружил улицу – Battery road, которая напоминает нашу Батарейку. Ранее во время прогулки по городу режиссёр нашёл там частичку родины.- Очень нравится мне этот город, город-государство. У улиц очень интересное название, – заявил он в видео, опубликованном на своей странице во «ВКонтакте». – Наблюдаю это каждый раз. Сейчас я живу в Улан-Удэ на Батарейке. А до этого мои мама и дядя – её родной брат – тоже жили там, когда учились в школе в 40-50-х. И здесь, в Сингапуре, я обнаружил улицу – Battery road, которая напоминает нашу Батарейку.



Батарейка является старейшим микрорайоном Улан-Удэ, начинающим свою историю непосредственно от основания города. Конечно, с сингапурской улицей общего у него мало, но само название у жителей бурятской столицы всё-таки вызывает определённые ассоциации.

Известный в Бурятии поэт-сатирик и режиссёр Юрий Ботоев недавно отправился в Сингапур. Он рассказал в соцсетях, что приехал туда уже в третий раз за последние пять лет. Прогуливаясь по природному парку в городе-государстве, Ботоев обнаружил «следы», оставленные земляками.