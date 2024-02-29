Режиссёр из Бурятии нашёл частичку Улан-Удэ в Сингапуре





Известный в Бурятии поэт-сатирик и режиссёр Юрий Ботоев сейчас в Сингапуре. Он приехал туда уже в третий раз за последние пять лет. Во время прогулки по городу наш земляк нашёл там частичку родины.- Очень нравится мне этот город, город-государство. У улиц очень интересное название, – рассказал Ботоев в видео, опубликованном на своей странице во «ВКонтакте». – Наблюдаю это каждый раз. Сейчас я живу в Улан-Удэ на Батарейке. А до этого мои мама и дядя ей родной брат, тоже жили там, когда учились в школе в 40-50-х. И здесь, в Сингапуре, я обнаружил улицу Батарея – Battery road, которая напоминает нашу Батарейку.Батарейка является старейшим микрорайоном Улан-Удэ, начинающим свою историю непосредственно от основания города. Конечно, с сингапурской улицей общего у него мало, но само название у жителей бурятской столицы всё-таки вызывает определённые ассоциации.