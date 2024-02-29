В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ разобрались с чадящей котельной

Из трубы там больше не валит чёрный дым
В улан-удэнском микрорайоне Загорск провели режимно-наладочные работы на котельном оборудовании. Как пояснили в ТГК-14, котлоагрегаты оснащены циклонами для очистки дымовых газов, которые, в свою очередь, тоже чистят постоянно.
Объект перевели на сжигание бурого угля в чистом виде – это позволит снизить выбросы. За работой оборудования следят специалисты, контролирующие качество дымовых газов.
Из трубы котельной накануне наконец-то перестал валить чёрный дым. Вопрос о ситуации в Загорске подняли на недавней сессии Народного Хурала 27 февраля. Председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец поведал о «вопиющем безобразии» в отдалённом микрорайоне. Там всё покрыто сажей и копотью продолжается это уже несколько лет.
По словам депутата, к ситуации уже подключилась прокуратура. А в середине февраля Росприроднадзор после проверки вынес предписание теплоэнергетикам.
- У людей возник законный вопрос – что творится? Почему весь посёлок с нового года накрыло чёрным смогом? Земля чёрная, как наши с вами ноутбуки, – обратился Марковец к коллегам по депутатскому корпусу. – Рядом школа, стадион, построенный по нацпроекту за 30 миллионов рублей – тоже весь чёрный. Крыльцо учреждений, будто там разгружают уголь как на заводе. Такого безобразия не было никогда.
Парламентарий призвал правительство республики обратить на это внимание.
- Недопустимо, чтобы люди жили в таких условиях. Пишем, обращаемся, звоним – ноль эмоций! Власти сейчас принимают все усилия, чтобы это прекратилось. Вопрос нужно довести до конца и в этом году окончательно закрыть его, – отметил он.
После заявления Марковца в посёлок отправилась целая комиссия из председателя комитета городского хозяйства Сергея Гашева, руководителя администрации Железнодорожного района Николая Попова и представителей ПАО «ТГК-14». Они осмотрели основное и вспомогательное оборудование на местной котельной и ознакомились с рабочей документацией. Теплоэнергетики пояснили: в сильные холода используется более калорийный и более зольный тугнуйский уголь, от которого дым и становится чёрным.
Для решения проблемы решили использовать смесь с Тугнуйского и Загустайского угольных разрезов, чтобы сократить зольность и черноту сгорания топлива. Необходимая жаропроизводительность для обеспечения нормативных параметров теплоснабжения у потребителей сохранится. Если это не поможет, то проведут дополнительную проверку уже с привлечением представителей природоохранной прокуратуры. Котельная в Загорске снабжает теплом и горячей водой более 30 тысяч жильцов 224 многоквартирных домов и часть социальных объектов.
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ разобрались с чадящей котельной
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