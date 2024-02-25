25 февраля

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам

В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Аренда некоторых из них обойдётся в 60 тысяч в месяц

В соцсетях обратили внимание на взлетевшие цены на съёмные квартиры в столице Бурятии. Некоторые из них обойдутся 50-60 тысяч рублей в месяц. Это преимущественно двушки и трёшки площадью от 40 квадратных метров с мебелью и техникой.

Объявления о сдаче жилья в аренду размещены на одном из популярных местных сайтов. Там есть и однушки за 59 999 рублей. Большинство владельцев требуют залог с будущих арендаторов – примерно половину ежемесячной платы.
 
Несколько недель назад представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, в какую сумму обойдется аренда в 70 крупнейших городах страны (с населением более 300 тысяч человек), включая Улан-Удэ.
 
В столице Бурятии однокомнатную квартиру в январе сдавали за 24 398 рублей – с начала года такое жильё стало дешевле на 5,6%. За двухкомнатную просили 31 372 рубля (-6,9%), а за трёхкомнатную – 35 333 (+5,8%).

Минувшей осенью в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» рассказали о съёмной квартире в муйском посёлке Таксимо по истинно космической цене – 320 тысяч рублей в месяц. Хозяева всячески нахваливали свою «трёшечку», а жители Бурятии не поверили собственным глазам. «Скорее всего, какие-то дополнительные услуги входят в эту стоимость. Наверное, глава посёлка лично приходит по утрам будить», «Это ж Таксимо – видимо, вся квартира из золота и нефрита», – веселились посетители паблика.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, в объявлении по ошибке написали лишний нолик и на самом деле за съёмную трёшку просят не 320 тысяч, а 32 000 в месяц – что, впрочем, дороговато даже для Улан-Удэ.
жилье аренда жилья цены

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам
В Улан-Удэ сдают квартиры по сумасшедшим ценам
Общество, 25.02.2024
Аренда некоторых из них обойдётся в 60 тысяч в месяц
В небе над Бурятией разглядели детское лицо
В небе над Бурятией разглядели детское лицо
Общество, 25.02.2024
Оно «возникло» из облаков в Баргузинском районе
Экс-министр экономики Бурятии призвала не устраивать драму из-за новых санкций ЕС против России
Экс-министр экономики Бурятии призвала не устраивать драму из-за новых санкций ЕС против России
Экономика, 25.02.2024
Татьяна Думнова заявила, что ничего нового и сокрушительного в них нет
В столице Бурятии озаботились новым ледовым городком
В столице Бурятии озаботились новым ледовым городком
Общество, 25.02.2024
Для него придумают «легенду» за 600 с лишним тысяч
В Бурятии подправят закон о гимне
В Бурятии подправят закон о гимне
Общество, 25.02.2024
В него решили внести кое-какие изменения
Холода в Бурятии пока не собираются отступать
Холода в Бурятии пока не собираются отступать
Общество, 25.02.2024
В республике сохранятся умеренные морозы
Лама из Бурятии рассказал, как можно потерять сон и стать заикой из-за аршана
Лама из Бурятии рассказал, как можно потерять сон и стать заикой из-за аршана
Общество, 25.02.2024
Он объяснил, почему нельзя кричать возле целебных источников
Улан-удэнцы рассказали, как их «прокатывают» маршрутчики
Улан-удэнцы рассказали, как их «прокатывают» маршрутчики
Общество, 25.02.2024
Водители везут пассажиров мимо остановок
Байкал «разгневался» после «поцелуя» туристки
Байкал «разгневался» после «поцелуя» туристки
Общество, 25.02.2024
Из-за сомнительного развлечения в соцсетях опять разгорелся грандиозный скандал 
Лидер российских буддистов предложил разводить дикие огурцы
Лидер российских буддистов предложил разводить дикие огурцы
Общество, 25.02.2024
По мнению Хамбо Ламы, они могут стать новым брендом Бурятии
В Бурятии родителей юных лучников возмутила покупка инвентаря за свой счёт
В Бурятии родителей юных лучников возмутила покупка инвентаря за свой счёт
Общество, 25.02.2024
Сельчане не понимают, почему должны тратить на него деньги
В районе Бурятии люди маются без стоматологов
В районе Бурятии люди маются без стоматологов
Общество, 25.02.2024
Врачи дружно забеременели и ушли в декрет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^