Байкал «разгневался» после «поцелуя» туристки

Накануне ряд местных пабликов облетело видео, сделанное на священном озере. На кадрах – девушка, пьющая что-то из отверстия во льду. Это стало своего рода традицией среди приезжих из других регионов, для которой даже придумали название – «поцелуй Байкала».
Туристка приложила губы к поверхности замёрзшего водоёма и на нём тут же появилась внушительная трещина.
- Когда делаешь поцелуй с Байкалом и Байкал тебе отвечает, – говорится в комментарии к записи.
Героиня ролика, по собственному же признанию, очень испугалась. При этом она не смогла сдержать громкие возгласы и смех. Жители же Бурятии в очередной раз пристыдили отдыхающих за такое поведение. Бурная дискуссия разгорелась в популярном паблике «Buryatia Online».
- С Байкалом так нельзя! Прежде чем ехать в это сакральное место, будьте любезны ознакомиться с культурой и бытом живущего там народа, чтобы не оскорбить чувства местного населения. Байкал – святое озеро, а вы со своим алкоголем его оскорбляете, – заявил один из подписчиков.
Другие поддержали это мнение десятками «лайков». «Остановитесь! Это священное озеро, а не бар», «Есть хозяева этих мест. Нужно бережно и уважительно относиться к природе», «Что за свинское отношение?», «Осквернила», – негодуют наши земляки.
Обсуждают видео и в иркутских пабликах. Посетители одного из них пришли к выводу, что девушка разгневала Байкал и потому он дал трещину. Это сомнительное развлечение некоторые интернет-пользователи даже потребовали запретить на «законодательном уровне».
В последние годы в Сети то и дело мелькают фото и видео с людьми, потягивающими алкоголь и соки прямо с поверхности священного водоёма. Напитки выливают в лунку, а потом приступают к дегустации. Делают это в основном лёжа.
В нашей республике и соседнем Приангарье уже не раз высказывали недовольство по этому поводу. Тем, кто живёт у озера, не нравится ни сам «ритуал», ни пятна от спиртного, которые остаются на байкальском льду. В феврале 2022-го известный бурятский общественник и автор проекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов призывал в соцсетях не присоединяться к «новомодной потребительской схеме развлечения».
Тогда же турфирмы стали постепенно отказываться от странной забавы. В итоге ей придумали альтернативу. Многие туристы начали угощаться напитками не из лунок, а из чего-то вроде ледяных бокалов или стаканов. Видеозапись с таким разместила год назад в своём официальном аккаунте компания, устраивающая экскурсии.
Впрочем, новый способ тоже не привёл в восторг интернет-пользователей. «Какой-то ненормальный придумал эту гадость и все стадно подхватили. Вообще этого не понимаю», – высказался один из них.
Туристка приложила губы к поверхности замёрзшего водоёма и на нём тут же появилась внушительная трещина.
- Когда делаешь поцелуй с Байкалом и Байкал тебе отвечает, – говорится в комментарии к записи.
Героиня ролика, по собственному же признанию, очень испугалась. При этом она не смогла сдержать громкие возгласы и смех. Жители же Бурятии в очередной раз пристыдили отдыхающих за такое поведение. Бурная дискуссия разгорелась в популярном паблике «Buryatia Online».
- С Байкалом так нельзя! Прежде чем ехать в это сакральное место, будьте любезны ознакомиться с культурой и бытом живущего там народа, чтобы не оскорбить чувства местного населения. Байкал – святое озеро, а вы со своим алкоголем его оскорбляете, – заявил один из подписчиков.
Другие поддержали это мнение десятками «лайков». «Остановитесь! Это священное озеро, а не бар», «Есть хозяева этих мест. Нужно бережно и уважительно относиться к природе», «Что за свинское отношение?», «Осквернила», – негодуют наши земляки.
Обсуждают видео и в иркутских пабликах. Посетители одного из них пришли к выводу, что девушка разгневала Байкал и потому он дал трещину. Это сомнительное развлечение некоторые интернет-пользователи даже потребовали запретить на «законодательном уровне».
В последние годы в Сети то и дело мелькают фото и видео с людьми, потягивающими алкоголь и соки прямо с поверхности священного водоёма. Напитки выливают в лунку, а потом приступают к дегустации. Делают это в основном лёжа.
В нашей республике и соседнем Приангарье уже не раз высказывали недовольство по этому поводу. Тем, кто живёт у озера, не нравится ни сам «ритуал», ни пятна от спиртного, которые остаются на байкальском льду. В феврале 2022-го известный бурятский общественник и автор проекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов призывал в соцсетях не присоединяться к «новомодной потребительской схеме развлечения».
Тогда же турфирмы стали постепенно отказываться от странной забавы. В итоге ей придумали альтернативу. Многие туристы начали угощаться напитками не из лунок, а из чего-то вроде ледяных бокалов или стаканов. Видеозапись с таким разместила год назад в своём официальном аккаунте компания, устраивающая экскурсии.
Впрочем, новый способ тоже не привёл в восторг интернет-пользователей. «Какой-то ненормальный придумал эту гадость и все стадно подхватили. Вообще этого не понимаю», – высказался один из них.