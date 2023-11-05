Создатели первого бурятского фильма-сказки приступили к монтажу и озвучке



- Говорят, что фильм рождается трижды. Сначала – на бумаге, в сценарном замысле. Каждый, кто читает историю, видит свой фильм. Второй раз – на съёмочной площадке. И третий – в процессе монтажа и озвучания. Так что у нас намечается третье рождение, – сообщили на официальной странице «Коралловых бус» во «ВКонтакте».



Ранее авторы проекта



- В нашей истории символическую роль играет сабля одного из главных героев – Хана Суранзана, которая всегда при нём, – поделились они в соцсетях. – Его рука сжимает рукоятку оружия, изготовленную в виде головы дракона. Клинок блестит на солнце, когда Хан принимает важное решение. И каждый раз появление сабли в кадре будет предвестником ключевых событий. Ранее авторы проекта рассказали об одной детали, которая очень важна для сюжета картины.- В нашей истории символическую роль играет сабля одного из главных героев – Хана Суранзана, которая всегда при нём, – поделились они в соцсетях. – Его рука сжимает рукоятку оружия, изготовленную в виде головы дракона. Клинок блестит на солнце, когда Хан принимает важное решение. И каждый раз появление сабли в кадре будет предвестником ключевых событий.



Её, как и национальные бурятские ножи, специально для «Коралловых бус» предоставили в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления. Всё оружие, которое покажут в ленте – дипломные работы студентов, изучающих технологию художественной обработки материалов.



Старт съёмкам дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе. Перед самым первым кадром, по традиции, разбили символическую белую тарелку.



Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го Мирошник прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.



Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже Её, как и национальные бурятские ножи, специально для «Коралловых бус» предоставили в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления. Всё оружие, которое покажут в ленте – дипломные работы студентов, изучающих технологию художественной обработки материалов.Старт съёмкам дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе. Перед самым первым кадром, по традиции, разбили символическую белую тарелку.Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го Мирошник прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.