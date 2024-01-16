Зоозащитники из Бурятии решили судиться с Цыденовым из-за «собачьего» закона





Ещё на ноябрьской сессии Народного Хурала депутаты приняли закон, разрешающий усыплять бездомных собак. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных псов – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.



Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждает сама жертва, её законный представитель, очевидцы или ведомство либо организация, куда поступило сообщение о нападении.



Кроме того, эвтаназии подвергнут четвероногих с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.



Накануне зооволонтёры Накануне зооволонтёры сообщили , что от эвтаназии спасли в общей сложности более 600 собак. Животных вывозят из приюта «Ананда», который всё ещё остаётся в муниципальной собственности, и ищут им хозяев или передержку, в том числе – в других российских городах.



Однако на это активисты решили не останавливаться. Как выяснилось, они ещё в конце ноября подали иск в Верховный суд Бурятии, чтобы добиться отмены вышеупомянутого закона. Первое заседание назначили на 16 января. Об этом зоозащитники объявили в своей официальной группе.





- В 15:00 состоится первое судебное заседание по отмене живодёрского закона. Очень нужна ваша поддержка в качестве слушателей. Приходите, пожалуйста, все, кто против убийства собак, – говорится в сообщении, размещённом в сообществе.



В картотеке на сайте суда в качестве заинтересованного лица указана администрация главы Бурятии, а административными ответчиками выступают Народный Хурал и, собственно, сам глава. Истцы – благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике зоозащитников.