Также на него приедут представители Китая
В столице Монголии с 27 по-28 января пройдёт зимний фестиваль Улан-Батора. Местом проведения станет горнолыжный курорт «Sky Resort».
В фестивале примут участие более ста спортсменов из столицы Монголии и 21 аймака страны, а также более 80 иностранных спортсменов из Бурятии, Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В рамках спортивного праздника пройдут соревнования по стрельбе из лука, катанию на сноуборде, парапланеризму, любительскому ледолазанию, а также игры в лодыжки на льду, чемпионат столицы по снежному регби, семейная эстафета и перетягивание каната. Кроме этого, в программе будут катания на собачьих упряжках и выступления с парашютом.
- Цель Улан-Баторского зимнего фестиваля – продемонстрировать красоту зимнего сезона Монголии, традиции, наследие и уникальную национальную культуру, передать их молодёжи, познакомить жителей столицы с новыми зимними экстремальными видами спорта и путешествиями, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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Спортсмены Бурятии примут участие в монгольском зимнем фестивале
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