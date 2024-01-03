03 января

02 января

Популярное

Больше федерального: В Бурятии увеличился прожиточный минимум

Больше федерального: В Бурятии увеличился прожиточный минимум
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В 2024 году он превысит 16 800 рублей

В Бурятии начал действовать прожиточный минимум (ПМ) на новый, 2024 год. Он составит 16 844 рубля на душу населения.

Для трудоспособного населения ПМ возрастёт до 18 360, для пенсионеров – до 14 486, а для детей – до 16 886 рублей. Соответствующее постановление за подписью главы республики Алексея Цыденова опубликовали на официальном сайте правительства. Документ вступил в силу с 1 января.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в России в новом году составит 15 453 рубля. Для работающих людей он будет чуть выше – 16 844, для пенсионеров – 13 290, для детей – 14 989. Таким образом, в Бурятии ПМ сделали выше федерального.

Прожиточный минимум деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

2023 год в фотографиях: путешествия
2023 год в фотографиях: путешествия
Общество, 03.01.2024
 Природные красоты Бурятии
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Общество, 03.01.2024
Стало известно, кто в республике в 2023 году получал по сто с лишним тысяч в месяц
В Бурятии рухнуло промышленное производство
В Бурятии рухнуло промышленное производство
Экономика, 03.01.2024
За месяц оно снизилось почти на 27%
В Бурятии подорожал капремонт
В Бурятии подорожал капремонт
Общество, 03.01.2024
Тарифы на него увеличились с нового года

В Бурятии сельчане сами залили каток
В Бурятии сельчане сами залили каток
Общество, 03.01.2024
Неравнодушные местные жители сделали всем новогодний подарок
Жители Бурятии в Новый год переборщили с пиротехникой
Жители Бурятии в Новый год переборщили с пиротехникой
Общество, 03.01.2024
Праздничные фейерверки «усеяли» дворы, привели к пожару и распугали собак
В Бурятии сохранится облачная погода
В Бурятии сохранится облачная погода
Общество, 03.01.2024
Днём на большей части республики выпадет снег
В Бурятии ушёл из жизни 99-летний ветеран Великой Отечественной
В Бурятии ушёл из жизни 99-летний ветеран Великой Отечественной
Общество, 02.01.2024
Цыден Ганжуров – уроженец Кяхтинского района
В Туве первого ребёнка 2024 года назвали в честь матери Чингисхана
В Туве первого ребёнка 2024 года назвали в честь матери Чингисхана
Общество, 02.01.2024
Девочка родилась в первые минуты нового года
В Бурятии стартует чемпионат по ледовым гонкам
В Бурятии стартует чемпионат по ледовым гонкам
Общество, 02.01.2024
Первый этап проведут в эту субботу
В забайкальской семье родился седьмой ребёнок
В забайкальской семье родился седьмой ребёнок
Общество, 02.01.2024
Он появился у жителей села Улёты в конце 2023 года
В библиотеках Улан-Удэ пройдут встречи с космонавтом
В библиотеках Улан-Удэ пройдут встречи с космонавтом
Общество, 02.01.2024
Герой России расскажет о жизни и работе
В Забайкалье первыми в 2024 году появились мальчик и девочка
В Забайкалье первыми в 2024 году появились мальчик и девочка
Общество, 02.01.2024
Мамам новорождённых подарили сертификаты и букеты цветов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^