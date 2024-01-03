В 2024 году он превысит 16 800 рублей
В Бурятии начал действовать прожиточный минимум (ПМ) на новый, 2024 год. Он составит 16 844 рубля на душу населения.
Для трудоспособного населения ПМ возрастёт до 18 360, для пенсионеров – до 14 486, а для детей – до 16 886 рублей. Соответствующее постановление за подписью главы республики Алексея Цыденова опубликовали на официальном сайте правительства. Документ вступил в силу с 1 января.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в России в новом году составит 15 453 рубля. Для работающих людей он будет чуть выше – 16 844, для пенсионеров – 13 290, для детей – 14 989. Таким образом, в Бурятии ПМ сделали выше федерального.
Больше федерального: В Бурятии увеличился прожиточный минимум
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