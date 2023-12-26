В Бурятии увеличили размер прожиточного минимума

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Постановление подписал глава республики



Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о величине прожиточного минимума на 2024 год, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Величина прожиточного минимума с 1 января 2024 года в Бурятии будет установлена в следующих размерах:



- в расчёте на душу населения – 16 844 рублей (в 2023 году – 15 669 рублей);



- для трудоспособного населения – 18 360 рублей (в 2023 году – 17 079 рублей);



- для пенсионеров – 14 486 рублей (в 2023 году – 13 475 рублей);



- для детей – 16 886 рублей (в 2023 году – 16 006 рублей).



Изменение прожиточного минимума повлечёт за собой увеличение мер социальной поддержки:



– ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка;

– региональной доплаты к пенсии;

– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– республиканского материнского капитала;

– компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях.



Справка:



Прожиточный минимум – это законодательно установленный (в соответствии с федеральным законом минимальный уровень дохода человека, необходимый для его жизни в стране.



Прожиточный минимум важен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, обоснования минимального размера оплаты труда, определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, оказания помощи и предоставления мер соцподдержки малоимущим гражданам, формирования федерального бюджета и бюджета региона.

