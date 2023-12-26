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В Бурятии увеличили размер прожиточного минимума

В Бурятии увеличили размер прожиточного минимума
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Постановление подписал глава республики 

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о величине прожиточного минимума на 2024 год, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Величина прожиточного минимума с 1 января 2024 года в Бурятии будет установлена в следующих размерах:

- в расчёте на душу населения – 16 844 рублей (в 2023 году – 15 669 рублей);

- для трудоспособного населения – 18 360 рублей (в 2023 году – 17 079 рублей);

- для пенсионеров – 14 486 рублей (в 2023 году – 13 475 рублей);

- для детей – 16 886 рублей (в 2023 году – 16 006 рублей).

Изменение прожиточного минимума повлечёт за собой увеличение мер социальной поддержки:

– ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка;
– региональной доплаты к пенсии;
– субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
– республиканского материнского капитала;
– компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях.

Справка:

Прожиточный минимум – это законодательно установленный (в соответствии с федеральным законом минимальный уровень дохода человека, необходимый для его жизни в стране.

Прожиточный минимум важен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, обоснования минимального размера оплаты труда, определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, оказания помощи и предоставления мер соцподдержки малоимущим гражданам, формирования федерального бюджета и бюджета региона. 
прожиточный минимум

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