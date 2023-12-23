В Бурятии стартовал конкурс юных исследователей окружающей среды

Заявки принимаются по 15 января включительно
В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского.
- Цель конкурса – выявление и развитие у обучающихся интереса и способностей к проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, направленной на изучение естественных и инженерных наук, повышение естественнонаучной грамотности, формирование экологически ответственного мировоззрения, личностную самореализацию и профессиональное самоопределение школьников, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.
В конкурсе участвуют обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие исследовательскую или проектную работу в области фундаментальной, прикладной науки или технического творчества. Допускается индивидуальное и коллективное (не более трёх человек) участие в соответствии с выбранной номинацией.
Для обучающихся в возрасте от 10 до 13 лет:
- «Юные исследователи», учебные исследования или проектные работы, соответствующие тематическим направлениям номинаций.
Для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет:
- Зоология: «Зоология и экология позвоночных животных», «Зоология и экология беспозвоночных животных», «Экспериментальная зоология»;
- Ботаника: «Ботаника и экология растений», «Микология, лихенология, альгология»;
- «Человек и его здоровье»;
- Экология: «Ландшафтная экология и почвоведение», «Экологический мониторинг», «Обращение с отходами»;
- Науки о земле: «Палеонтология, минералогия и петрография», «Геоинформатика»;
- Биология: «Прикладная клеточная биология, биотехнология, генетика и селекция», «Клеточная биология, генетика».
Региональный этап в Бурятии проводится по 19 января 2024 года. Для участия необходимо в срок до 15 января 2024 года включительно отправить на электронную почту uios-2030rebc@mail.ru анкету-заявку участника, файл с исследовательской работой, презентацию исследовательской работы и согласие на обработку персональных данных.
Защита работ на региональном этапе состоится 19 января 2024 года в Восточно-Сибирском государственном институте культуры по номинациям. Регистрация с 9:00 до 10:00.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартовал конкурс юных исследователей окружающей среды
Общество, Фото:
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