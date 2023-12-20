В Улан-Удэ пока не будут повышать цены на проезд в автобусах и трамваях



Тарифы на проезд в общественном транспорте в новом, 2024 году останутся прежними. Ранее Тарифы на проезд в общественном транспорте в новом, 2024 году останутся прежними. Ранее их планировали повысить на 3 рубля – с 25 до 28 в трамваях и с 30 до 33 – в автобусах, однако вопрос сняли с повестки очередной сессии горсовета Улан-Удэ. Как пояснил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков, это сделали по решению мэра города Игоря Шутенкова, которое согласовали с руководством республики.



- Когда вернёмся к этому вопросу, пока неизвестно, – отметил Сергей Бурдиков на пресс-конференции по итогам сессии. – Всё зависит оттого, какое экономическое положение будет у муниципальных транспортных предприятий, как они покажут себя в первом и втором квартале 2024 года. К концу 2023-го и МУП «Управление трамвая», и «Городские маршруты» сработали очень успешно, а пассажиропоток вырос. Если такая динамика сохранится, будет возможность не повышать тарифы. Наша задача – удерживать бюджетные расходы примерно в рамках половины расходов муниципальных предприятий.



Ситуацию с перевозками в горсовете будут отслеживать каждый месяц или, возможно, даже каждую неделю. «Депутаты сделают всё возможное, чтобы в ближайшее время к этому вопросу не возвращаться», – заверил зампредседателя улан-удэнского горсовета Анатолий Белоусов.





Экономический обоснованный тариф в трамваях сейчас – 56 рублей, в маршрутках – 80. Но пассажиры отдают по 25 и 30, остальное доплачивает бюджет. Альтернатива этому – нерегулируемый тариф, когда его устанавливают сами перевозчики (такие действуют в районах Бурятии).



В последний раз стоимость проезда в Улан-Удэ увеличивали два года назад, в декабре 2021-го. Новые тарифы начали действовать с января 2022-го (с 25 рублей до 30-ти в автобусах и с 20 до 25 рублей – в трамваях). Менять их можно не чаще раза в год.