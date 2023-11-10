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В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях

В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С нового года его хотят повысить сразу на три рубля

Скоро проезд в общественном транспорте в столице Бурятии может ощутимо подорожать. Его предложили увеличить на три рубля – то есть вместо нынешних 30-ти пассажирам придётся отдавать 33 за поездки в автобусах и маршрутках и 28 вместо 25-ти – в трамваях. Соответствующие проекты решения улан-удэнского горсовета разместили на официальном сайте органов местного самоуправления.

Если повышение тарифов одобрят, то они вступят в силу уже с нового года. 

Как пояснил «Байкал-Daily» председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков, перевозчики пока не обсуждали вопрос с депутатами. Сначала изменение цены на проезд рассмотрит специальная тарифная комиссия. На заседании, которое, по предварительным данным, состоится в ближайшую среду, 15 ноября, должны защитить и обосновать тариф. Потом материалы направят в профильные комитеты горсовета.
 
Утвердят новые расценки на декабрьской сессии.
 
- Экономический обоснованный тариф в трамваях сейчас – 56 рублей, в маршрутках – 80, но пассажиры платят 25 и 30, остальное доплачивает бюджет, – отмечает Сергей Бурдиков. – Альтернатива этому – нерегулируемый тариф, когда его устанавливают сами перевозчики. 

В последний раз цены на проезд в Улан-Удэ увеличивали два года назад, в декабре 2021-го. Они начали действовать с января 2022-го (с 25 рублей до 30-ти в автобусах, с 20 - до 25 рублей в трамваях). Менять тарифы можно не чаще раза в год.
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