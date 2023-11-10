В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях



Скоро проезд в общественном транспорте в столице Бурятии может ощутимо подорожать. Его предложили увеличить на три рубля – то есть вместо нынешних 30-ти пассажирам придётся отдавать 33 за поездки в автобусах и маршрутках и 28 вместо 25-ти – в трамваях. Соответствующие проекты решения улан-удэнского горсовета разместили на официальном сайте органов местного самоуправления.



Если повышение тарифов одобрят, то они вступят в силу уже с нового года.





Как пояснил «Байкал-Daily» председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков, перевозчики пока не обсуждали вопрос с депутатами. Сначала изменение цены на проезд рассмотрит специальная тарифная комиссия. На заседании, которое, по предварительным данным, состоится в ближайшую среду, 15 ноября, должны защитить и обосновать тариф. Потом материалы направят в профильные комитеты горсовета.



Утвердят новые расценки на декабрьской сессии.



- Экономический обоснованный тариф в трамваях сейчас – 56 рублей, в маршрутках – 80, но пассажиры платят 25 и 30, остальное доплачивает бюджет, – отмечает Сергей Бурдиков. – Альтернатива этому – нерегулируемый тариф, когда его устанавливают сами перевозчики.





