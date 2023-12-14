В Бурятии упразднили ещё один посёлок-призрак



На декабрьской сессии Народного Хурала одобрили ликвидацию северо-байкальского посёлка Давша. Он находится в Баргузинском заповеднике, на особо охраняемой природной территории федерального значения, где под табу любая экономическая и хозяйственная деятельность – разрешены только экскурсии и познавательный туризм.



Докладчиком по вопросу выступила глава районного совета депутатов Наталья Малахова. Она напомнила, что упразднению подлежат населённые пункты, где никто не прописан и долгое время никто не живёт. В 2020 году в Давше значилось шесть жителей. Однако всех зарегистрированных сняли с учёта.



В посёлке, по данным Росреестра, нет недвижимости, принадлежащей физлицам. Там насчитывается 25 нежилых объектов, 6 многоквартирных домов с 13 квартирами и 12 частных домов. Все они находятся в собственности Российской Федерации и в оперативном управлении вышеупомянутого резервата и Забайкальского нацпарка.



Всё это, а также отдалённость и труднодоступность, отсутствием соцобъектов и сухопутных подъездных путей в Давше стало основанием для ликвидации. Никаких вопросов у присутствовавших на сессии не возникло. Они единогласно поддержали инициативу. Теперь посёлок исчезнет с карты РБ. Его исключат из состава Нижнеангарска и присоединят к резервату.