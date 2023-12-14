В Улан-Удэ отменили занятия для школьников 1-4 классов

В городе с утра -33
В столице Бурятии на 6 утра было 33 градуса ниже нуля. Давление составляло 740 мм ртутного столба., влажность - 72%, ветер наблюдался юго-западный, 0,9 м/с. Об этом сообщило Радио Бурятии.
Отменены занятия для школьников 1-4 классов первой смены. Речь о тех школьниках, которые не попали под дистанционное обучение с 13 по 16 декабря. Его рекомендовал ввести на период холодов комитет по образованию мэрии Улан-Удэ.
«Уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине», - отмечали ранее в комитете по образованию.
«Байкал-Daily» сообщал, что 11 декабря в первую и вторую смену не учились ученики с 1 по 4 класс, а 12 декабря - с первого по шестой класс в первую смену, а во вторую - с первого по восьмой классы. 13 декабря не учились ученики первой смены с 1 по 4 класс.
В столице Бурятии ученики с первого по четвёртый классы не учатся при температуре -3-34 градуса, первых-пятых классов не идут на занятия при -35, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 – все школьники.