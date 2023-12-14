В Улан-Удэ отменили занятия для школьников 1-4 классов

В городе с утра -33

В столице Бурятии на 6 утра было 33 градуса ниже нуля. Давление составляло 740 мм ртутного столба., влажность - 72%, ветер наблюдался юго-западный, 0,9 м/с. Об этом сообщило Радио Бурятии.



Отменены занятия для школьников 1-4 классов первой смены. Речь о тех школьниках, которые не попали под дистанционное обучение с 13 по 16 декабря. Его рекомендовал ввести на период холодов комитет по образованию мэрии Улан-Удэ.