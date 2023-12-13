В Улан-Удэ отменили занятия для учеников 1-4 классов

В городе с утра почти -34

Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ отменяются, сообщило в 6 утра Радио Бурятии.

Речь о тех школьниках, которые не попали под дистанционное обучение с 13 по 16 декабря. Его рекомендовал ввести на период холодов комитет по образованию мэрии Улан-Удэ.