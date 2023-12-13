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В Улан-Удэ отменили занятия для учеников 1-4 классов

В Улан-Удэ отменили занятия для учеников 1-4 классов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

В городе с утра почти -34

Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ отменяются, сообщило в 6 утра Радио Бурятии.

Речь о тех школьниках, которые не попали под дистанционное обучение с 13 по 16 декабря. Его рекомендовал ввести на  период холодов комитет по образованию мэрии Улан-Удэ.

Родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

«Уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине», - отметили ранее в комитете по образованию.

«Байкал-Daily» сообщал, что 11 декабря в первую и вторую смену не учились ученики с 1 по 4 класс, а 12 декабря - с первого по шестой класс в первую смену, а во вторую - с первого по восьмой классы

В столице Бурятии ученики первых-пятых классов не идут на занятия при -35, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 – все школьники.
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