Из-за высокой нагрузки в частном секторе вырубает свет
Жителей бурятской столицы попросили реже пользоваться электроприборами. Это касается частного сектора и пригорода Улан-Удэ.
Как сообщили в ОАО «Бурятэнерго», в городе вот уже несколько дней держатся сильные морозы.
- Нагрузка на электрические сети резко возросла. Оборудование не выдерживает и свет отключается, – пояснили в компании.
Жителей частных домов призвали не включать технику, которая не относится к жизненно необходимой – мол, благодаря этому свет в домах исчезать не будет и нагрузка на сети уменьшится.
Улан-удэнцев призвали реже включать электроприборы
Общество, Фото:
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