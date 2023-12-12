Улан-удэнцев призвали реже включать электроприборы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Из-за высокой нагрузки в частном секторе вырубает свет



Жителей бурятской столицы попросили реже пользоваться электроприборами. Это касается частного сектора и пригорода Улан-Удэ.



Как сообщили в ОАО «Бурятэнерго», в городе вот уже несколько дней держатся сильные морозы.



- Нагрузка на электрические сети резко возросла. Оборудование не выдерживает и свет отключается, – пояснили в компании.



Жителей частных домов призвали не включать технику, которая не относится к жизненно необходимой – мол, благодаря этому свет в домах исчезать не будет и нагрузка на сети уменьшится.

