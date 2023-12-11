В Бурятии ушёл из жизни известный писатель Владимир Митыпов

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Прощание состоится 14 декабря



На 84 году жизни не стало Владимира Гомбожаповича Митыпова – народного писателя Бурятии, лауреата премии союза писателей РСФСР, члена союза писателей СССР, заслуженного работника культуры РСФСР и Бурятской АССР, переводчика, чьими произведениями зачитывалось не одно поколение читателей.



Правительство Бурятии, министерство культуры республики выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Гомбожаповича. Владимир Митыпов был не только замечательным прозаиком и переводчиком, но и видным общественным деятелем. Он был советником первого президента Бурятии Леонида Потапова, возглавлял Бурятскую ассоциацию жертв политических репрессий, отделение общероссийской общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов «Российская ассоциация жертв политических репрессий».



Владимир Гомбожапович внёс большой вклад в развитие отечественной литературы. Произведения Владимира Митыпова были переведены на английский, болгарский, венгерский, грузинский, немецкий, польский, сербско-хорватский, словацкий, украинский, французский, чешский, эстонский и японский языки.



Владимир Митыпов – по-настоящему легендарный писатель, его смело можно назвать первопроходцем в бурятской литературе, ведь именно его перу принадлежат первые произведения в жанре фантастики, написанные в Бурятии. По мотивам его произведений снимали фильмы и ставили спектакли, а молодые читатели не хотели расставаться с полюбившимися героями и писали продолжения.



- Богатый жизненный опыт, неоспоримый литературный талант, интеллигентность, доброжелательность Владимира Гомбожаповича отмечали все, кому посчастливилось с ним встретиться. Его романы будут читать и следующие поколения – ведь меняется время, а для человека навсегда останутся вечными те истины, о которых говорил в своих произведениях Владимир Митыпов, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ. - Владимир Гомбожапович Митыпов останется жить в своих книгах, в памяти своего народа и многочисленных читателей!



Церемония прощания состоится 14 декабря с 11:30 до 13:00 в поминальном зале по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.1а/1.



