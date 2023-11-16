В Бурятии сельчан возмутила платная новогодняя ёлка в ДК

Отдавать за праздник по 200 рублей они не хотят
Жителей заиграевского посёлка Онохой возмутило, что вход на новогоднюю ёлку для детей хотят сделать платным. Праздник для учеников местной школы № 2 предложили устроить в местном доме культуры. Обойдётся это в 200 рублей за каждого ребёнка. Однако сельчан такой вариант не устраивает.
- В школе есть большой просторный спортивный зал. Почему нельзя сделать там? – поинтересовались они в группе «Заиграево-инфо.24/7».
В районном управлении образования подчеркнули, что бесплатные новогодние мероприятия для ребятишек в самой школе проведут по графику.
- Предложение посетить новогоднее представление в ДК поступило в рамках сетевого взаимодействия учреждений посёлка. У детей есть возможность побывать на мероприятиях и в доме культуры, и в доме творчества, и съездить в театры в Улан-Удэ, – рассказали в РУО.
Отдавать за праздник по 200 рублей они не хотят
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