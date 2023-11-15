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Пригородное село в Бурятии поставило антирекорд по явке на выборы

Пригородное село в Бурятии поставило антирекорд по явке на выборы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из 6 с лишним тысяч человек там проголосовали всего 172

В минувшее воскресенье, 12 ноября, в Бурятии выбирали глав четырёх сёл и депутатов представительных органов в 54 городских и сельских поселениях. Голосование проходило в 17 районах республики и в Северобайкальске.

Среди победивших сельских глав двое – представители «Единой России» и столько же – самовыдвиженцы, рассказали в Общественной палате РБ. Среди депутатов таковых 222 и 127 соответственно. Ещё трое – от КПРФ и один – от ЛДПР.
 
Всего в голосовании 12-го числа приняли участие 12 638 избирателей – 21,77% от их общего числа. По словам кандидата политических наук, старшего преподавателя Бурятского государственного университета, члена ОП Даримы Будаевой, в сельском поселении «Саянтуйское», что в пригородном Тарбагатайском районе, поставили своего рода антирекорд по явке. На выборы сельских депутатов пришли 172 человека из 6245 внесённых в списки.
 
- Явка составила 2,75%. В то же время в некоторых поселениях она была очень даже высокой. Например, в СП «Харацайское» – 76,38%, «Верхнекижингинский сомон» – 77,62%, «Нижнекодунский сомон» – 87,74%, – рассказала эксперт.

Причин тому несколько – это и менталитет, и образ жизни, и избирательная культура, и политические установки. Свою роль сыграла работа представительных органов местного самоуправления.

- Значительная доля населения в СП «Саянтуйское» – приезжие, в недавнем прошлом – жители сельских районов, вынужденные в 90-ые переехать в поисках работы ближе к городу, – подчеркнула Будаева.

Остальные – это улан-удэнцы, которые по тем или иным причинам перебрались в пригород. Старожилов в Нижнем Саянтуе тоже немного, ведь всего 20 лет назад там насчитывалось 1691 человек.

- Среди местных жителей есть зарегистрированные, но не проживающие по месту прописки. Они проигнорировали выборы из-за низкой вовлечённости в жизнь сельского поселения и отсутствия понимания значимости местных представительных органов власти. Возможно, свою роль сыграла и низкая активность штабов кандидатов, не сумевших мобилизовать своих сторонников, – отметила специалист.

В сёлах же, где явка высокая, совсем другая картина.

- Это удалённые поселения, где проживают люди, не поменявшие место жительства в трудные трансформационные годы – можно сказать, патриоты. Отсюда – и высокий уровень ответственности за малую родину, – рассказала Дарима Будаева.
выборы голосование явка

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