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В первом бурятском фильме-сказки появится уникальная сабля

В первом бурятском фильме-сказки появится уникальная сабля
Общество,  Фото:создатели фильма
В «Коралловых бусах» ей отвели символическую роль

В первый день лета в Бурятии начались съёмки игрового фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Недавно создатели картины рассказали об одной детали, которая очень важна для сюжета. Речь о сабле.

- В нашей истории символическую роль играет сабля одного из главных героев – Хана Суранзана, которая всегда при нём. Его рука сжимает рукоятку оружия, изготовленную в виде головы дракона, – поделились на официальной странице фильма во «ВКонтакте». – Клинок блестит на солнце, когда Хан принимает важное решение. И каждый раз появление сабли в кадре будет предвестником ключевых событий.

Её, как и национальные бурятские ножи, специально для «Коралловых бус» предоставили в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления. Всё оружие, которое покажут в ленте – дипломные работы студентов, изучающих технологию художественной обработки материалов. 

Старт съёмкам фильма дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе. Перед самым первым кадром, по традиции, разбили символическую белую тарелку.
Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.

Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.


фильм оружие

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