В Бурятии начались съёмки первого фильма-сказки





Всего в кастинге на главные и эпизодические роли приняло участие более 1000 человек



- «Коралловые бусы» – колоритная и увлекательная история по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Она о том, как появились самое глубокое озеро Байкал и самое глубокое чувство в мире – любовь, – рассказывали ранее создатели «Коралловых бус».

В первый день лета в Бурятии начались съёмки игрового фильма «Коралловые бусы» () по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Старт им дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе.- Это семейное кино уже дарит нам тёплые встречи и добрые слова, интересное общение и яркие эмоции. И 1 июня мы успели отснять пять сцен с удачными дублями, встретить дорогих гостей и разбить тарелку, – рассказали создатели картины на официальной странице проекта во «ВКонтакте»Разбивание символической кинотарелки – старая добрая традиция всех «киношников» перед самым первым кадром. На специально купленной белой однотонной посуде пишут название фильма и имена работающих над ним людей, а осколки раздают всем присутствующим.Авторы «Коралловых бус» пообещали и дальше делиться новостями со съёмочной площадки. Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.Оператор-постановщик ленты – Иван Зимин, а его жена – линейный продюсер проекта. Ещё в большой и дружной команде есть художники Юрий Устинов и Ирина Акимова и креативный продюсер Людмила Доржиева. Музыку для «Коралловых бус» напишет молодой композитор из Бурятии, студент академии Гнесиных Лудуб Очиров.Из знаменитостей в фильме-сказке снимутся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова, журналист, владелец видеостудии и автор многих нашумевших телепроектов Владимир Ширапов, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё они занимались с собаками, которые тоже станут героями будущей ленты.