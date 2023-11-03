Раиса Гатыпова высококлассный специалист, которая помогла тысячам юным пациентам
Детскому кардиологу Раисе Гатыповой вручили медаль «За заслуги перед здравоохранением Бурятии» I степени. Врач работает в детской республиканской клинической больнице, также она главный внештатный детский кардиолог минздрава Бурятии.
- Высококлассный детский кардиолог, трудами которого обрели здоровье и качество жизни многие тысячи детей республики, надёжный коллега, замечательный товарищ, победитель всероссийского конкурса Союза педиатров России в номинации «Лучший детский кардиолог» (2019 год) - это всё о ней, - рассказали коллеги.
Раиса Гатыпова многие годы является практически моноспециалистом по детской кардиологии. Под её руководством создан республиканский регистр детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, благодаря чему они находятся под постоянным контролем и своевременно направляются на лечение и обследование, в том числе в федеральные детские кардиологические клиники.
Детского кардиолога из Улан-Удэ наградили медалью
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