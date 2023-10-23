В Бурятии опровергли информацию о сборе средств на лечение больного подростка

Глава Минздрава РБ заявила, что оно абсолютно бесплатное



На минувшей неделе в соцсетях появилась информация о сборе денег на лечение 17-летнего жителя Бурятии. У него онкологическое заболевание – лимфома Ходжкина.



Сейчас подросток находится в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). Однако в Минздраве РБ заявили, что лечение там бесплатное – за счёт ОМС и никаких денег на него не требуется.



- Информация о том, что пациенту требуется финансовая помощь, не соответствует действительности, – сообщила в соцсетях глава ведомства Евгения Лудупова. – Юноша находится на лечении в отделении онкологии ДРКБ. Все необходимые медикаменты он получает бесплатно. Вместе с ним в больнице находится его мать, которая также получает бесплатное питание и размещение в учреждении.



Маме предложили самой выбрать место для лечения сына – Бурятия или Санкт-Петербург, и она остановилась на первом варианте. Сам мальчик постепенно идёт на поправку.



- Он хорошо себя чувствует и уже в ближайшие дни отправится домой на перерыв по собственной просьбе. Спустя некоторое время ребёнок вернётся в ДРКБ, чтобы приступить к следующему этапу лечения, – добавила Лудупова.

