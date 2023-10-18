В Бурятии выберут лучших молодых учёных

Лауреатов наградят дипломами и денежными премиями



Открыт приём заявок на республиканский конкурс «Лучший молодой учёный Бурятии – 2023». В этом году конкурс проводится по 4 номинациям: «Естественные науки», «Социо-гуманитарные науки», «Технические науки» и «Сельскохозяйственные науки».



Принять участие в конкурсе могут молодые учёные – сотрудники образовательных или научных организаций, расположенных в Республике Бурятия, имеющие учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо являющиеся исследователями, аспирантами или преподавателями образовательных организаций без учёной степени в возрасте до 35 лет. Приём заявок продлится до 23:59 31 октября, сообщает совет молодых учёных РБ.



Объявление результатов конкурса состоится 17 ноября. Награждение победителей и призёров пройдёт в рамках фестиваля науки и технологий Республики Бурятия. Победителям по каждому направлению присвоят звание лауреата конкурса и наградят дипломами, премией в размере 45000 рублей и памятными призами. Конкурсанты, занявшие призовые места в каждом из направлений, награждаются дипломами призёров конкурса и памятными призами.



Возрастное ограничение: 18+.

