Лауреатов наградят дипломами и денежными премиями
Открыт приём заявок на республиканский конкурс «Лучший молодой учёный Бурятии – 2023». В этом году конкурс проводится по 4 номинациям: «Естественные науки», «Социо-гуманитарные науки», «Технические науки» и «Сельскохозяйственные науки».
Принять участие в конкурсе могут молодые учёные – сотрудники образовательных или научных организаций, расположенных в Республике Бурятия, имеющие учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо являющиеся исследователями, аспирантами или преподавателями образовательных организаций без учёной степени в возрасте до 35 лет. Приём заявок продлится до 23:59 31 октября, сообщает совет молодых учёных РБ.
Объявление результатов конкурса состоится 17 ноября. Награждение победителей и призёров пройдёт в рамках фестиваля науки и технологий Республики Бурятия. Победителям по каждому направлению присвоят звание лауреата конкурса и наградят дипломами, премией в размере 45000 рублей и памятными призами. Конкурсанты, занявшие призовые места в каждом из направлений, награждаются дипломами призёров конкурса и памятными призами.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике реализуют проект «Инклюзивная Бурятия»
Итоги подвели по результатам 4 этапов
В крае хотят провести первый семейный фестиваль игр и игрушек
Спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды
У спортсменок – две серебряные награды
Проделанные работы планируют принять 31 октября
Покупают муляжи гранат и автоматов
Малыш получил имя Михаил
Первое командное место заняли спортсмены Джиды
Они вынуждены выезжать на встречную полосу
Жюри отметило высокий уровень сочинений
«Бурятия, я влюблена в тебя!» - призналась Людмила Винникова
В районах республики работает всероссийская фольклорная экспедиция
В Бурятии в 2024 году запланировано благоустройство 14 дворов
Спортсменки республики завоевали две награды