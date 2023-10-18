В Улан-Удэ внучка оставила бабушку без квартиры

Внучка продала подаренную квартиру, несмотря на право бабушки на пожизненное проживание



Пожилая улан-удэнка едва не осталась без жилья из-за действий родной внучки.



Ранее пенсионерка подарила внучке свою квартиру. По условиям договора дарения за женщиной сохранено право пожизненного проживания в квартире.



Но в 2022 году внучка продала квартиру и не включила в договор купли-продажи указанное условие, тем самым лишив бабушку права на жилое помещение. Бабушка осталась без крыши над головой и обратилась за помощь в прокуратуру.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ иск прокурора оставил без удовлетворения. Не согласившись с решением суда, прокурор, участвовавший при рассмотрении дела, обжаловал его, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Верховный суд республики, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил решение суда первой инстанции, признал договор купли-продажи недействительным и прекратил право собственности покупателя квартиры.

