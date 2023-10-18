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В Улан-Удэ внучка оставила бабушку без квартиры

В Улан-Удэ внучка оставила бабушку без квартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Внучка продала подаренную квартиру, несмотря на право бабушки на пожизненное проживание

Пожилая улан-удэнка едва не осталась без жилья из-за действий родной внучки.

Ранее пенсионерка подарила внучке свою квартиру. По условиям договора дарения за женщиной сохранено право пожизненного проживания в квартире.

Но в 2022 году внучка продала квартиру и не включила в договор купли-продажи указанное условие, тем самым лишив бабушку права на жилое помещение. Бабушка осталась без крыши над головой и обратилась за помощь в прокуратуру.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ иск прокурора оставил без удовлетворения. Не согласившись с решением суда, прокурор, участвовавший при рассмотрении дела, обжаловал его, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Верховный суд республики, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил решение суда первой инстанции, признал договор купли-продажи недействительным и прекратил право собственности покупателя квартиры.
жилье

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