В Бурятии северяне тащат из поликлиники мыло и туалетную бумагу

Руководство медучреждения заявило, что пациенты уносят их с собой



Жители Северобайкальска недовольны обстановкой в санузлах местной поликлиники. Они заявили, что там нет ни туалетной бумаги, ни мыла, а на унитазах отсутствуют сиденья. И поинтересовались, должно ли медучреждение заботиться об этом.



Заместитель главврача по поликлиническому разделу работы Марина Сергеева пояснила, что вообще туалеты обеспечивают средствами для мытья рук и туалетной бумагой, как того требуют соответствующие санитарные нормы и правила. Но есть одно «но» – частенько всё это добро забирают сами люди.



- Единственное, невозможно осуществить контроль, поскольку пациенты уносят их с собой, – подчеркнула замглавврача.