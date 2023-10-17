В Бурятии северяне тащат из поликлиники мыло и туалетную бумагу

Руководство медучреждения заявило, что пациенты уносят их с собой
Жители Северобайкальска недовольны обстановкой в санузлах местной поликлиники. Они заявили, что там нет ни туалетной бумаги, ни мыла, а на унитазах отсутствуют сиденья. И поинтересовались, должно ли медучреждение заботиться об этом.
Заместитель главврача по поликлиническому разделу работы Марина Сергеева пояснила, что вообще туалеты обеспечивают средствами для мытья рук и туалетной бумагой, как того требуют соответствующие санитарные нормы и правила. Но есть одно «но» – частенько всё это добро забирают сами люди.
- Единственное, невозможно осуществить контроль, поскольку пациенты уносят их с собой, – подчеркнула замглавврача.
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