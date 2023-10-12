В Улан-Удэ детсадовца раздетым отвели на помойку

По словам очевидцев, ребёнок капризничал и не хотел спать









К ситуации также подключилась уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина. Свою проверку, по её словам, уже начали сотрудники полиции. «Итоги проверки всех уполномоченных органов беру на контроль», – заявила детский омбудсмен.

В соцсетях обсуждают вопиющий инцидент, который произошёл в столице Бурятии. Изначально в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что дело было в одном из детских садов.- Там продемонстрировали «современные» методы воспитания. Один ребёнок отказывался засыпать. Тогда некая женщина – возможно, сотрудница учреждения – зачем-то повела его на улицу к мусорным бакам, – говорится в публикацииОчевидцы, запечатлевшие этот момент на камеру, заметили, что на мальчике не было одежды. Зато о себе героиня видео позаботилась и надела куртку. Ребёнок ревел – такой воспитательный подход ему явно оказался не по душе. Потом малыша отвели обратно в садик.На место отправились специалисты. Позже в комитете по образованию городской администрации сообщили, что в ситуации удалось оперативно разобраться. Размещённая в соцсетях информация подтвердилась частично.- Действительно женщина вышла из детского сада с ребёнком. Но это не работник, а законный представитель дошкольника. Руководство ДОУ уже сообщило об этой ситуации в уполномоченные органы для оценки методов воспитания и принятия мер реагирования, – отметили в комитете.