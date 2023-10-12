12 октября

11 октября

Популярное

В Улан-Удэ детсадовца раздетым отвели на помойку

В Улан-Удэ детсадовца раздетым отвели на помойку
Общество,  Фото:«Весь Улан-Удэ»
По словам очевидцев, ребёнок капризничал и не хотел спать

В соцсетях обсуждают вопиющий инцидент, который произошёл в столице Бурятии. Изначально в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что дело было в одном из детских садов.

- Там продемонстрировали «современные» методы воспитания. Один ребёнок отказывался засыпать. Тогда некая женщина – возможно, сотрудница учреждения – зачем-то повела его на улицу к мусорным бакам, – говорится в публикации

Очевидцы, запечатлевшие этот момент на камеру, заметили, что на мальчике не было одежды. Зато о себе героиня видео позаботилась и надела куртку. Ребёнок ревел – такой воспитательный подход ему явно оказался не по душе. Потом малыша отвели обратно в садик.

На место отправились специалисты. Позже в комитете по образованию городской администрации сообщили, что в ситуации удалось оперативно разобраться. Размещённая в соцсетях информация подтвердилась частично.

- Действительно женщина вышла из детского сада с ребёнком. Но это не работник, а законный представитель дошкольника. Руководство ДОУ уже сообщило об этой ситуации в уполномоченные органы для оценки методов воспитания и принятия мер реагирования, – отметили в комитете.

К ситуации также подключилась уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина. Свою проверку, по её словам, уже начали сотрудники полиции. «Итоги проверки всех уполномоченных органов беру на контроль», – заявила детский омбудсмен.

дети детские сады соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ детсадовца раздетым отвели на помойку
В Улан-Удэ детсадовца раздетым отвели на помойку
Общество, 12.10.2023
По словам очевидцев, ребёнок капризничал и не хотел спать

В Улан-Удэ проверяют строящиеся дома в 128 квартале
В Улан-Удэ проверяют строящиеся дома в 128 квартале
Общество, 12.10.2023
Специалисты оценивают качество армирования и бетонирования железобетонных конструкций зданий
В Бурятии деревня осталась без света из-за долгов
В Бурятии деревня осталась без света из-за долгов
Общество, 12.10.2023
Темнота там царит уже второй год

В небе над Бурятией разглядели «Деда Мороза в оленьей упряжке»
В небе над Бурятией разглядели «Деда Мороза в оленьей упряжке»
Общество, 12.10.2023
Что-то странное случилось в Гусиноозёрске
В Бурятии начал работать проект «Сайнуу! Ном (книга)»
В Бурятии начал работать проект «Сайнуу! Ном (книга)»
Общество, 12.10.2023
Благодаря ему можно прочитать книги бурятских писателей
В Улан-Удэ переводчики и экологи жалеют о выборе профессии
В Улан-Удэ переводчики и экологи жалеют о выборе профессии
Общество, 12.10.2023
Они признались, что хотели бы работать кем-нибудь другим
В отдалённом селе Бурятии построили новую детскую площадку
В отдалённом селе Бурятии построили новую детскую площадку
Общество, 12.10.2023
Работы проводились в рамках программы «1000 дворов»
В селе Бурятии нашли временное решение проблемы с ржавой вонючей водой
В селе Бурятии нашли временное решение проблемы с ржавой вонючей водой
Общество, 12.10.2023
Его решили пока запитать из дополнительной скважины

В Улан-Удэ взялись отмывать площадь Советов
В Улан-Удэ взялись отмывать площадь Советов
Общество, 12.10.2023
В центре города свернули часть мини-парка с конями
В Бурятии сменится глава ещё одного района
В Бурятии сменится глава ещё одного района
Общество, 12.10.2023
Его выберут местные депутаты

В Улан-Удэ ради семи новых кварталов надумали снести сотни домов
В Улан-Удэ ради семи новых кварталов надумали снести сотни домов
Общество, 12.10.2023
Их хотят построить в столице Бурятии за 17 лет
В Улан-Удэ на два дня изменится схема движения автобусов
В Улан-Удэ на два дня изменится схема движения автобусов
Общество, 12.10.2023
Это связано со строительством участка тепловой сети
«Опять издеваются»: Улан-удэнцы встали в гигантских пробках из-за работ Селенгинском мосту
«Опять издеваются»: Улан-удэнцы встали в гигантских пробках из-за работ Селенгинском мосту
Общество, 12.10.2023
Наведение чистоты на переправе ожидаемо обернулось дорожными заторами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^