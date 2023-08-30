ФК «Бурятия» вышел в финал Кубка Сибири среди любительских команд

В полуфинале повержен «Иркутск-М»

29 августа в Иркутске в ответном матче полуфинала Кубка Сибири среди любительских команд «Бурятия» встречалась с командой «Иркутск-М». В первом матче 18 июля в Улан-Удэ бурятские футболисты одержали уверенную победу со счётом 5:1.

Не подкачали и в ответной встрече. Андрей Белобородов забил иркутянам на 22 минуте. Во втором тайме на 60 минуте гол в ворота соперников провёл Фёдор Есифиди.

Общий счёт по итогам двух матчей 7:1 в пользу ФК «Бурятия»!

«Мы в финале Кубка! Всех поздравляем! Берите билеты в Красноярск!» - так официально прокомментировали победу в ФК «Бурятия» на странице клуба во «Вконтакте».

В финале Кубка Сибири «Бурятия» сыграет с «Темпом» из Барнаула. Матч пройдёт в начале октября в Красноярске.



Справедливости ради отметим, что в 2023 году Кубок Сибири разыгрывают между собой всего пять любительских клубов.

В клубе добавили: «Кстати, везём «сухарь» с трёх выездных матчей». «Байкал-Daily» сообщал, что «Бурятия» ранее в Иркутске одержала две победы со счётом 3:0 в рамках чемпионата СФО и ДФО 3 дивизиона. Кстати, 27 августа на том же стадионе «Зенит» обыграла тот же «Иркутск-М».