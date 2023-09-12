В центр Улан-Удэ приползла змея

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили видео, сделанное в столице Бурятии, недалеко от улицы Смолина. На кадрах – змея, которая ползёт по дороге под окнами многоэтажных домов. «В центре города нашли змею», – говорится в комментарии к записи.
Несколько недель назад в сообществе «Аноним 03» в «ВК» появилось фото с рептилией. Очевидцы сделали его недалеко от ТРЦ «Пионер». Судя по комментарию к снимку, там было не одно пресмыкающееся.
- Куда обращаться по поводу змей? На «Пионере» много, ползают, – рассказал неизвестный автор.
Под постом участники сообщества призвали вообще не трогать ползучих существ, поскольку первыми они никогда не нападут. Другие посоветовали звонить в МЧС, третьи – в комитет городского хозяйства. Есть даже версия, что достаточно побрызгать на змею молоком – и она ретируется.
В конце июля всё в том же «Анониме 03» опубликовали видео, снятое в Гусиноозёрске. На камеру запечатлели извивающуюся змею, которая, судя по всему, забралась во двор местных жителей. Её кто-то покалечил – на теле был отчётливо виден след от сильного удара. Интернет-пользователи заявили: такое могли сделать только садисты. «Не люблю змей, но зачем так с ней?», «Бедная, корчится от боли», «Зачем убивать и смотреть, как корчится?», «Нехило так ударили...Если вы боитесь змей, это не значит, что их можно калечить и убивать», – отмечали участники группы.
В прошлом году пресмыкающееся тоже ползало на улице Смолина и не на шутку переполошило прохожих, хотя в соцсетях писали, что это просто земляной ужик.
Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.
Ни одна змея не нападёт на человека первой и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.
- Куда обращаться по поводу змей? На «Пионере» много, ползают, – рассказал неизвестный автор.
Под постом участники сообщества призвали вообще не трогать ползучих существ, поскольку первыми они никогда не нападут. Другие посоветовали звонить в МЧС, третьи – в комитет городского хозяйства. Есть даже версия, что достаточно побрызгать на змею молоком – и она ретируется.
В конце июля всё в том же «Анониме 03» опубликовали видео, снятое в Гусиноозёрске. На камеру запечатлели извивающуюся змею, которая, судя по всему, забралась во двор местных жителей. Её кто-то покалечил – на теле был отчётливо виден след от сильного удара. Интернет-пользователи заявили: такое могли сделать только садисты. «Не люблю змей, но зачем так с ней?», «Бедная, корчится от боли», «Зачем убивать и смотреть, как корчится?», «Нехило так ударили...Если вы боитесь змей, это не значит, что их можно калечить и убивать», – отмечали участники группы.
В прошлом году пресмыкающееся тоже ползало на улице Смолина и не на шутку переполошило прохожих, хотя в соцсетях писали, что это просто земляной ужик.
Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.
Ни одна змея не нападёт на человека первой и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.