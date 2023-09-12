В центр Улан-Удэ приползла змея

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили видео, сделанное в столице Бурятии, недалеко от улицы Смолина. На кадрах – змея, которая ползёт по дороге под окнами многоэтажных домов. «В центре города нашли змею», – говорится в комментарии к записи.

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