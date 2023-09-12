12 сентября

11 сентября

Популярное

В центр Улан-Удэ приползла змея

В центр Улан-Удэ приползла змея
Общество,  Фото:vk.com/vesu_u
Её обнаружили прямо под окнами новостроек

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили видео, сделанное в столице Бурятии, недалеко от улицы Смолина. На кадрах – змея, которая ползёт по дороге под окнами многоэтажных домов. «В центре города нашли змею», – говорится в комментарии к записи.



Несколько недель назад в сообществе «Аноним 03» в «ВК» появилось фото с рептилией. Очевидцы сделали его недалеко от ТРЦ «Пионер». Судя по комментарию к снимку, там было не одно пресмыкающееся.

- Куда обращаться по поводу змей? На «Пионере» много, ползают, – рассказал неизвестный автор.

Под постом участники сообщества призвали вообще не трогать ползучих существ, поскольку первыми они никогда не нападут. Другие посоветовали звонить в МЧС, третьи – в комитет городского хозяйства. Есть даже версия, что достаточно побрызгать на змею молоком – и она ретируется.

В конце июля всё в том же «Анониме 03» опубликовали видео, снятое в Гусиноозёрске. На камеру запечатлели извивающуюся змею, которая, судя по всему, забралась во двор местных жителей. Её кто-то покалечил – на теле был отчётливо виден след от сильного удара. Интернет-пользователи заявили: такое могли сделать только садисты. «Не люблю змей, но зачем так с ней?», «Бедная, корчится от боли», «Зачем убивать и смотреть, как корчится?», «Нехило так ударили...Если вы боитесь змей, это не значит, что их можно калечить и убивать», – отмечали участники группы.

В прошлом году пресмыкающееся тоже ползало на улице Смолина и не на шутку переполошило прохожих, хотя в соцсетях писали, что это просто земляной ужик.

Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.

Ни одна змея не нападёт на человека первой и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.



змея соцсети видео

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии зоозащитники поймали неуловимую «бесполую» собачку
В Бурятии зоозащитники поймали неуловимую «бесполую» собачку
Общество, 12.09.2023
Они гонялись за лохматым животным три недели
В Бурятии стало больше алкоголиков
В Бурятии стало больше алкоголиков
Общество, 12.09.2023
За год их число увеличилось на 3%

В райцентре в Бурятии строят школу за полмиллиарда рублей
В райцентре в Бурятии строят школу за полмиллиарда рублей
Общество, 12.09.2023
Новая СОШ распахнёт свои двери в следующем году

В Гусиноозёрске популярный сквер «захватили» бродячие собаки
В Гусиноозёрске популярный сквер «захватили» бродячие собаки
Общество, 12.09.2023
Служба отлова уже поймала пять собак из стаи  
«В нашу семью ворвалась беда»: Родные утонувшего в Бурятии мальчика обратились к землякам
«В нашу семью ворвалась беда»: Родные утонувшего в Бурятии мальчика обратились к землякам
Общество, 12.09.2023
Они поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поисках ребёнка
В Бурятии не собираются строить новые скотомогильники
В Бурятии не собираются строить новые скотомогильники
Общество, 12.09.2023
Сейчас в республике насчитывается 27 мест для захоронения сельхозживотных
В Улан-Удэ появился график подключения домов к отоплению
В Улан-Удэ появился график подключения домов к отоплению
Общество, 12.09.2023
Дома будут подключать в течение 10 дней 
В Бурятии четыре дня подряд не горят леса
В Бурятии четыре дня подряд не горят леса
Общество, 12.09.2023
Патрулирование лесов продолжается  
В Бурятии прошли методические занятия с представителями объектов ТЭК
В Бурятии прошли методические занятия с представителями объектов ТЭК
Общество, 12.09.2023
Росгвардия контролирует 22 объекта топливно-энергетического комплекса
Житель Бурятии напилил сосны почти на два миллиона рублей
Житель Бурятии напилил сосны почти на два миллиона рублей
Общество, 12.09.2023
Мужчина отправился в колонию на три с половиной года
В райцентре в Бурятии не могут найти управу на мусорящих автомобилистов
В райцентре в Бурятии не могут найти управу на мусорящих автомобилистов
Общество, 12.09.2023
Местные жители заявили, что водители вываливают всё подряд прямо за их домом
На мосту на севере Бурятии ограничили движение транспорта
На мосту на севере Бурятии ограничили движение транспорта
Общество, 12.09.2023
Теперь по переправе не смогут ездить автомобили массой от 10 тонн
В Бурятии ещё трое сирот получили жильё
В Бурятии ещё трое сирот получили жильё
Общество, 12.09.2023
Квартиры выделены из специализированного жилищного фонда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^