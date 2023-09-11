Лама из Бурятии рассказал, как приумножить свой достаток и притянуть деньги

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он посоветовал избавиться от всего старого и ненужного и поменьше жаловаться на жизнь



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил, как сохранить и приумножить своё материальное благосостояние. Для этого, по его словам, достаточно соблюдать несколько несложных правил, основанных на балансе энергий человека и окружающего пространства.



- Если в чьей-то энергетике имеются «дыры» – то есть потери, материальные убытки неизбежны. И, наоборот, если все «дыры» закрыты, рост благосостояния обязательно скоро будет, – пояснил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте».



Первый важный сигнал, знак богатства – появление мышей. Даже если грызун привиделся во сне, это сулит деньги.



- Убивая их, мы сами, собственноручно «закрываем двери» богатства или же, иначе говоря, «открываем двери» убытков и потерь, – пояснил Олег Намжилов. – Помимо убийства, есть много современных способов изгнания мышей. В древности под полом жгли шерсть любого животного – этот запах для них невыносим и поэтому они сразу же покидают такое место.



Кроме того, чтобы увеличить достаток, следует избавиться от всего старого, испорченного, нецелого и гнилого.



- Если питаться из посуды со сколами, дырами и трещинами, то скоро будете голодать. Если одеваться в рваное, нецелое – пусть даже и модное – придётся страдать от холода, зноя или осадков, – пишет Еши Намжил лама. – Если в доме или в ограде, то есть на вашей территории, есть что-то сломанное, гнилое, непригодное – очень старая неработающая техника, инструменты, какая-нибудь рухлядь, полы сгнили, появился грибок – очень трудно будет реализовать планы, получить плоды, результаты от деятельности, работы. Всю посуду и любые ёмкости нужно хранить закрытыми, наполненными или перевёрнутыми. Нельзя, чтобы посуда зияла пустотой, иначе она притянет энергетику бедности.



Нельзя постоянно говорить про отсутствие денег во всеуслышание.



- Такими речами тоже «привлекают» недостаток, безденежье, – подчеркнул настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Если постоянно жаловаться на жизнь, всегда выражать недовольство, искать в каждом моменте негатив, огромное количество энергии расходуется, тратится впустую и она не успеет восполниться. Поэтому деньги, достаток начнут уходить как песок сквозь пальцы. Хорошим подспорьем может стать соблюдение нужных цветовых расцветок в повседневной одежде и стрижки волос в особые лунные дни. Также не стоит хвастаться своим благосостоянием и имуществом – привлечёте воров и мошенников.



Не менее важно и ориентирование дома по сторонам света, его внутреннее убранство, расположение дверей, окон, мебели и комнат.



- Если напротив дверного проёма есть ценные вещи, сейф с деньгами, кошелёк, алтарь – примутся донимать воры. Если окна и двери находятся в просвете друг друга и между ними ничего не стоит, не закрывает, жильцам придётся очень много работать, чтобы хотя бы сводить концы с концами. Всё будет улетать в окно. Если перед входной дверью как бы возвышается дорога, река, другое здание, не будет возможности подняться из нужды, – пояснил настоятель дацана.



Самая главная причина бедности, частых испытаний, нужды, голода и нехватки средств – воровство, то есть присвоение чужого.



- Чем больше в прошлых жизнях мы воровали, тем сильнее нужда сейчас. Если мы часто мечтаем присвоить чужие деньги или другие материальные ценности, то таким образом мы развиваем, тренируем, увеличиваем в своём уме жадность, алчность. И в следующем перерождении нашу душу скуёт этими «натренированными мышцами», у нас не будет хватать свободы ума, масштаба мышления и сообразительности. Если же будем искренне желать другим достатка, богатства, в следующем перерождении душа будет обладать такой притягательной силой, что деньги сами будут идти к нам, – продолжает лама.



Забрать себе что-то, взять чужое – большой грех, за который придётся всё время испытывать нужду и нехватку денег. Если же присвоить общественное, принадлежащее народу, большому количеству людей, человека ждут неописуемые страдания абсолютной нищеты.



- Нужно гнать от себя такие мысли и стараться желать всем достатка и радости, быть полезным людям, принести больше добра и света. Ни в мыслях, ни на словах, ни на деле нельзя присваивать себе что-то, – заявил Олег Намжилов. – Однако есть способы уменьшить такую негативную карму. Можно обратиться к буддийским тантрическим методам. Участие в ритуалах подношения божествам богатства и долголетия, подношения мандалы, помощь в сооружении ступ, дуганов, ограждений храмов, дацанов, начитывание мантр – всё это может существенно уменьшить накопленную ранее негативную карму и принести некоторые плоды уже сейчас.



Практика даяния – лучший способ избавиться от любой нужды. Его можно совершать и телом, и речью, и сознанием.



- Можно делиться не только деньгами, но и продуктами, прочими материальными ценностями, хорошим настроением, добрым словом, полезной информацией, идеей. Иногда простое сочувствие и молчаливая поддержка дороже всяких денег, – рассказывает лама. – Помощь советом, опытом и знаниями просто бесценна. Не надо закрывать себя, ограничивать словами – типа я не такой богатый, чтобы помогать кому-то. Часто повторяющиеся слова со временем превращаются в правила, настрой, установку. И мы действительно становимся таковыми.



По словам Олега Нажилова, все эти советы – самые известные и надёжные. «Они призваны сбалансировать энергии человека и окружающего пространства и притянуть всё лучшее», – заключил он.

