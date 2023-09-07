«Упросили максимально»: В Бурятии посёлок вместо благоустроенного сквера получил «остановку»









Нешуточный скандал разгорелся в посёлке Новокижингинск. На днях местные жители рассказали в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», что ещё в прошлом году проголосовали за благоустройство сквера «Молодёжный». Его должны были привести в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды.Однако вместо обновлённой зоны отдыха сельчане получили нечто вроде остановочного павильона. «Поставили остановку, а у нас, на минуточку, даже автобусы не ходят», – рассказали новокижингинцы.В «Анониме 03» опубликовали фото из серии «ожидание и реальность». В комментариях к посту жители Бурятии заявили: такого просто не может быть и автор публикации что-то напутал.- Не верю. Это фото и скрин совершенно разных проектов, – высказалась одна из подписчиц.Другие выразили уверенность, что всё в итоге сделают как надо – мол, это лишь вопрос времени. Третьи решили, что на снимке – общественный туалет, остальные – что площадка для мусорных контейнеров. «Упростили максимально», – констатировали участники группы.Ситуацию прокомментировали в местной администрации. Как выяснилось, это только первый этап «благоустройства». Второй наметили на 2024 год. Глава сельского поселения «Новокижингинск» Валерий Кузьмин отметил: для благоустройства общественной территории на улице Безымянная подготовили дизайн-проект. Подсчитали и примерную стоимость – 1 миллион 200 тысяч рублей.- Эта сумма устно оговаривалась с руководством Кижингинского района. По факту выделили 600 тысяч и, чтобы остаться в программе по благоустройству села, мы заключили договор с коммерческим предложением с ООО «СМТ», – поведал Валерий Кузьмин.В итоге построили навес с крышей за 168 тысяч, «закрытый профилированным листом с трёх сторон», установили металлическую опору «со светодиодным светильником на солнечной батареей с датчиком движения» за 60 000 плюс танцпол площадью в 64 «квадрата» с бетонным основанием и покрытием из резиновой крошки за 371 200 рублей- Для завершения дизайн- проекта требуется дополнительное финансирование – ещё 600 тысяч, – приводят ответ властей в паблике «Кижинга-инфо.24/7».Благоустройством сквера уже заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку. «Будет дана оценка соблюдения администрацией муниципального образования требований закона», - говорится в сообщении.