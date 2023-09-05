В сельской школе в Бурятии увековечили память погибших на СВО выпускников





В конца августа в другом селе Баргузинского района – Улюн – появилась памятная доска, посвящённая 20-летнему рядовому Даниилу Константинову. Он погиб 26 января при выполнении боевой задачи на СВО.



Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества. В открытии мемориальной таблички приняли участие близкие и друзья военнослужащего, бывшие одноклассники, соседи и односельчане. На мероприятии также присутствовали глава сельского поселения «Улюнское» Николай Баглаев, коллектив Улюнского врачебного участка во главе с заведующей Светланой Гармаевой и сотрудники местной школы.





Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества. В открытии мемориальной таблички приняли участие близкие и друзья военнослужащего, бывшие одноклассники, соседи и односельчане. На мероприятии также присутствовали глава сельского поселения «Улюнское» Николай Баглаев, коллектив Улюнского врачебного участка во главе с заведующей Светланой Гармаевой и сотрудники местной школы.

В школе в баргузинском селе Адамово установили стенд с портретами выпускников, которые погибли во время специальной военной операции, сообщает «Баргузин-инфо.24/7». На нём фотографии нескольких бойцов, включая Василия Короткова, Владимира Гусакова и Николая Яковлева. «Вечная память нашим мужественным защитникам, патриотам своей страны», – рассказали в Адамовской СОШ.