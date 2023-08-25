В селе Бурятии увековечили память погибшего на СВО контрактника



В баргузинском селе Улюн появилась памятная доска, посвящённая 20-летнему рядовому Даниилу Константинову. Он погиб 26 января при выполнении боевой задачи на специальной военной операции.



Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества. В открытии мемориальной таблички приняли участие близкие и друзья бойца, бывшие одноклассники, соседи и односельчане.



На мероприятии также присутствовали глава сельского поселения «Улюнское» Николай Баглаев, коллектив Улюнского врачебного участка во главе с заведующей Светланой Гармаевой и сотрудники местной школы.



Мама Даниила выразил всем благодарность за моральную поддержку и материальную помощь при организации похорон сына. «Низкий поклон за сочувствие и поддержку!», – цитирует её «Баргузин-инфо.24/7».







Даниил родился в Улюне 25 февраля 2002 года. Был единственным сыном у своих родителей. Учился в Улюнской СОШ. Одноклассники запомнили Константинова как хорошего друга, готового всегда прийти на помощь. Он был очень начитанным и умным, разбирался в компьютерах, увлекался компьютерными играми, активно участвовал в жизни школы, мечтал стать геологом.



После 9 класса поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум в Улан-Удэ и выучился там на сварщика. В ноябре 2020-го ушёл в армию.



Изначально наш земляк служил в Кяхте. Потом его перевели в военную часть на Сахалине. Там он заключил контракт на три года. В СВО участвовал с июня по сентябрь 2022-го и после непродолжительного отпуска в ноябре снова вернулся на спецоперацию. При выполнении боевой задачи получил ранения, несовместимые с жизнью.





