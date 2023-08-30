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Мегаколонию в Улан-Удэ призвали построить подальше от жилых домов

Мегаколонию в Улан-Удэ призвали построить подальше от жилых домов
Общество, 
Общественники заявили, что на Стеклозаводе и без того перебор со «злачными» местами

В столице Бурятии не утихает скандал вокруг так называемой мультиколонии. Её решили построить в микрорайоне Стеклозавод, однако местные жители выступили противустроили народный сход и даже запустили петицию на сайте Change.org.

Этой историей заинтересовались и в региональном отделении Народного фронта. Общественники отмечают: на Стеклозаводе, где проживает 6 тысяч человек, и так перебор со «злачными» местами и депрессивными объектами. Это противотуберкулёзный и психоневрологический диспансеры, больница для бездомных, городское кладбище, очистные сооружения, закрытая городская свалка в лесу плюс два скотомогильника. Появление огромной колонии на три тысячи человек не прибавляет людям оптимизма.

- Мы опасаемся, что криминогенная обстановка в нашем посёлке вернётся к тем временам, когда были шприцы, закладки, рэкет, крышевание магазинов. Этого мы у себя видеть не хотим, – рассказала одна из жительниц Стеклозавода. – Тоже хотим развиваться и не бояться за своих детей.

Кроме того, ради стройки придётся вырубить лес, который местные сами восстановили после пожара семь лет назад. По утверждению «фронтовиков», во ФСИН России заявили, что для колонии изначально предложили именно этот микрорайон. А власти уверяют, что предлагали ещё несколько участков, но их в федеральной службе исполнения наказаний якобы отмели.

Ведомство предложенный участок не совсем устроил из-за свалки в лесу и скотомогильников. К тому же прежде придётся изменить градостроительный план. Это возможно лишь после публичных слушаний, а их нет и не планируется.

Активисты Народного фронта уже обратились в правительство Бурятии, а сами стеклозаводчане – в прокуратуру. Улан-удэнцы хотят, чтобы к ним прислушались и разместили мультиколонию за чертой города. «Считаем, что для безопасности подобные объекты должны строиться вне жилых массивов», – поддержали их общественники.

колония ФСИН петиция ОНФ

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