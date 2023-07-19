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В Улан-Удэ решили, где построят мультиколонию

В Улан-Удэ решили, где построят мультиколонию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нынешнее СИЗО в центре города ликвидируют

Как сообщал «Байкал-Daily», весной стало известно, что СИЗО решено убрать из самого центра Улан-Удэ. Сейчас следственный изолятор располагается на улице Борсоева, в здании 1886 года строительства, которое давно требует кардинальной реконструкции. Кроме того, освобождение участка позволит развить одно из лучших видовых мест города.

Вместо нового СИЗО будет построено учреждение, включающее в себя не только следственный изолятор, но и другие виды режима, вроде исправительных колоний. Официально такая мультиколония называется учреждением объединённого типа.

Проект по его созданию пока находится в стадии разработки. Но уже определено место, где возведут объект.

Как «Байкал-Daily» сообщили в УФСИН по Бурятии, строительство планируется в микрорайоне Стеклозавод, что в принципе не так уж и далеко от центра бурятской столицы. Выбранный участок имеет относительно спокойный рельеф, свободный от застройки. А сама территория обладает хорошей транспортной доступностью.

- Вместе с тем, для принятия решения о возможности строительства здесь необходимо уточнить размеры санитарно-защитных зон, так как в непосредственной близости находятся земельные участки для размещения свалки, утилизации отходов, снегосвалки и кладбища, - отметили в пресс-службе УФСИН.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать зоны отдыха, спортивные сооружения, комплексы водозаборных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, объекты медицинского назначения. А все такие объекты будут входить в состав инфраструктуры учреждения объединённого типа.

Так что потребуется внесение изменений в генплан Улан-Удэ, схему территориального планирования и правил землепользования и застройки города. Работой займётся администрация Улан-Удэ после того, как ФСИН России включит этот участок в федеральную целевую программу.

Что касается самой мультиколонии, то там обещают предусмотреть «клиентоцентричный подход к созданию условий для содержания осуждённых, подозреваемых и обвиняемых». В учреждении будут комнаты для свиданий с родственниками, а также помещения для работы судов, прокуратуры, следователей.

СИЗО колония

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