«Мы просто в ужасе»: В Улан-Удэ жители Стеклозавода взбунтовались против мультиколонии





На днях стало известно , что в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ собираются построить так называемую мультиколонию – исправительное учреждение объединённого типа. На его территории расположится в том числе следственный изолятор, а здание нынешнего СИЗО в центре города, на улице Борсоева, уберут.



В УФСИН Бурятии «Байкал-Daily» пояснили: на Стеклозаводе относительно спокойный рельеф, «свободный от застройки». К тому же туда можно без проблем добраться на общественном транспорте. В пенитенциарном учреждении будут комнаты для свиданий заключённых и осуждённых с родственниками и помещения для работы судов, прокуратуры и следователей. Правда, прежде потребуется включить выбранный участок в федеральную целевую программу и внести изменения в генплан города.



Однако против стройки взбунтовались местные жители. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» недавно разместили скриншот из чата, где общаются стеклозаводчане. Людей возмутило, что их мнение даже никто не спросил.



- Дороги и транспортное сообщение в посёлке сделать не могут, нет фонда, чтобы расселить людей из старых аварийных домов. Но как колонию «воткнуть» – это да, это они очень быстро решили. Главное – муниципалитет предложил. А на мнение народа плевать хотели, – возмутились они.



Немало гневных комментариев оставили и под самим постом.



- Это проблема не только Стеклозавода и Дивизки (станции «Дивизионная» – прим.), но и всего города. Подобные объекты не должны располагаться в черте города, – уверены интернет-пользователи.



Некоторые из них считают, что «в правительстве совсем с дуба рухнули».



- Здесь и так неблагоприятных учреждений хватает. Стройте за пределами города! – взывают люди к чиновникам.



По словам местных, на Стеклозаводе уже есть «психушка», очистные сооружения, кладбище и свалка, куда круглый год вывозят мусор и снег.



- Теплотрассу начали делать. Всё перерыто. Переезд этот постоянно закрыт. Почему хотят ещё и СИЗО к нам? Это издевательство, – констатировала одна из посетительниц паблика.



- Мы просто в ужасе! Вообще за людей не считают! Мы любим свой посёлок и будем отстаивать его! Ещё колонии не хватало здесь! – поддержала её другая подписчица.







Жители микрорайона сообщили, что уже готовят видеообращение к властям и намерены привлечь СМИ «для огласки этого беспредела».

