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«Мы просто в ужасе»: В Улан-Удэ жители Стеклозавода взбунтовались против мультиколонии

«Мы просто в ужасе»: В Улан-Удэ жители Стеклозавода взбунтовались против мультиколонии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди заявили, что им уже хватает психушки, очистных и кладбища

На днях стало известно, что в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ собираются построить так называемую мультиколонию – исправительное учреждение объединённого типа. На его территории расположится в том числе следственный изолятор, а здание нынешнего СИЗО в центре города, на улице Борсоева, уберут.

В УФСИН Бурятии «Байкал-Daily» пояснили: на Стеклозаводе относительно спокойный рельеф, «свободный от застройки». К тому же туда можно без проблем добраться на общественном транспорте. В пенитенциарном учреждении будут комнаты для свиданий заключённых и осуждённых с родственниками и помещения для работы судов, прокуратуры и следователей. Правда, прежде  потребуется включить выбранный участок в федеральную целевую программу и внести изменения в генплан города.

Однако против стройки взбунтовались местные жители. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» недавно разместили скриншот из чата, где общаются стеклозаводчане. Людей возмутило, что их мнение даже никто не спросил.

- Дороги и транспортное сообщение в посёлке сделать не могут, нет фонда, чтобы расселить людей из старых аварийных домов. Но как колонию «воткнуть» – это да, это они очень быстро решили. Главное – муниципалитет предложил. А на мнение народа плевать хотели, – возмутились они.

Немало гневных комментариев оставили и под самим постом. 

- Это проблема не только Стеклозавода и Дивизки (станции «Дивизионная» – прим.), но и всего города. Подобные объекты не должны располагаться в черте города, – уверены интернет-пользователи.
 
Некоторые из них считают, что «в правительстве совсем с дуба рухнули».

- Здесь и так неблагоприятных учреждений хватает. Стройте за пределами города! – взывают люди к чиновникам.

По словам местных, на Стеклозаводе уже есть «психушка», очистные сооружения, кладбище и свалка, куда круглый год вывозят мусор и снег.
 
- Теплотрассу начали делать. Всё перерыто. Переезд этот постоянно закрыт. Почему хотят ещё и СИЗО к нам? Это издевательство, – констатировала одна из посетительниц паблика.
 
- Мы просто в ужасе! Вообще за людей не считают! Мы любим свой посёлок и будем отстаивать его! Ещё колонии не хватало здесь! – поддержала её другая подписчица.

Жители микрорайона сообщили, что уже готовят видеообращение к властям и намерены привлечь СМИ «для огласки этого беспредела».
СИЗО инициатива скандал соцсети

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