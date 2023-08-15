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Улан-удэнцы создали петицию против «уфсиновского гибрида» на Стеклозаводе

Улан-удэнцы создали петицию против «уфсиновского гибрида» на Стеклозаводе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители микрорайона боятся, что там начнут «оседать» бывшие зэки

На сайте Change.org появилась петиция против строительства СИЗО в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. Её разместили на платформе 11 августа. Пока обращение поддержали 111 человек.

Авторы инициативы отмечают: на Стеклозаводе намерены воплотить многомиллиардный проект по строительству объекта УФСИН.

- У учреждения будет статус объединённого, поскольку оно объединит в одном месте колонию для отбывающих наказание и следственный изолятор. Под строительство предложили территорию площадью в 81 гектар. По словам властей, это позволит обеспечить развитие города и создать современное учреждение с рабочими местами для спецконтингента, – говорится в петиции. – Однако в микрорайоне уже есть очистные сооружения, тубдиспансер и психоневрологический диспансер. Там же расположены закрытый полигон ТБО и старое кладбище.

Всё это, по мнению местных жителей, и так роняет рейтинг посёлка, а если там появится «мегаколония», население «начнёт постепенно меняться» – там будут «оседать» отсидевшие свои сроки зэки.

- Соседство с колонией напрямую снижает качество жизни, моральную составляющую и безопасность местных жителей, – гласит обращение. – Необходимо действовать сейчас и не ждать, спросят ли власти мнение населения Нам не нужен УФСИНовский «гибрид» из СИЗО и исправительных колоний в черте города.

Недовольство по этому люди начали высказывать в Интернете в конце июля и от слов вскоре перешли к делу. Они устроили народный сход в сквере «Кристальный», чтобы выразить протест против строительства пенитенциарного учреждения.

Тогда собравшиеся заявили, что на «Стеколке» расположены РПНД, тубдиспансер и нефтебаз и не хватает, мол, только колонии. «СИЗО нам однозначно здесь не нужно, видеть мы его здесь не хотим», – констатировали горожане и призвали власти ещё раз подумать «над другим местом для локации» следственного изолятора.

Улан-удэнцы пообещали создать петицию и собрать под ней максимальное количество подписей, а потом идти к мэру города Игорю Шутенкову и главе Бурятии Алексею Цыденову. Они намерены привлечь СМИ «к огласке этого беспредела».
колония УФСИН петиция Стеклозавод

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